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6 травня • оновлено в 09:57
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"Алкоголь не щадить": шанувальники закликали врятувати 56-річного Домогарова

5.3т
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Шанувальники російського актора Олександра Домогарова турбуються про його стан після скандального відходу з театру.

Як пише видання "Комсомольская правда", приводом для цього послужили нові публікації 56-річного артиста на його сторінці в Instagram.

Олександр Домогаров

Олександр Домогаров

kp.ru

Так, за останній час у соцмережі Домогарова з'явилося відразу кілька публікацій, які схвилювали підписників. Спочатку на своїй сторінці актор опублікував скріншот вихідних дзвінків, де в списку серед викликів знаходилася "тварь". У соцмережах, як передає видання, вирішили, що артист назвав так когось із колишніх дружин.

Потім Домогаров опублікував фото молодих дівчат, під яким написав, що "вибрав би другу справа". Втім ці публікації, як передає видання, артист незабаром видалив.

"Алкоголь не щадить": шанувальники закликали врятувати 56-річного Домогарова

Потім актор поділився відео, на якому дівчинка фарбує йому вії.

"Моя хрещениця фарбує хресного тата. Ну, чому так багато злих людей, ми нічого поганого не зробили, господи", – написав під роликом Олександр.

Втім, деякі шанувальники, побачивши публікації актора, заначили, що "алкоголь нікого не щадить".

"Алкоголь не щадить": шанувальники закликали врятувати 56-річного Домогарова

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Автор
Анна Міхно
Особа
Олександр Домогаров
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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