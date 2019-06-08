Аліні Гросу - 24: найвульгарніші фото співачки

8 червня свій День народження святкує українська співачка Аліна Гросу. Дівчині виповнюється 24 роки. Вона прославилася завдяки таким хітам, як "Бджілка", "Маленькая любовь" і "На 19 этаже".

За свою творчу кар'єру Гросу отримала безліч нагород. Крім того, дівчина знімається в кіно і грає в театрі. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші фото зірки.

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Гросу працює на професійній сцені з 1999 року. У 2008 році в Києві вона екстерном закінчила Печерську гімназію № 75 і вступила до Академії естрадного циркового мистецтва імені Утьосова на факультеті музичного мистецтва. Влітку 2010 року Гросу поїхала в Москву, де стала студенткою Всеросійського державного університету кінематографії (ВДІК).

З листопада 2018 співачка виступає під сценічним псевдонімом GROSU.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, співачка Аліна Гросу, яка переїхала в Росію, активно готується до розкішне весілля з бізнесменом Олександром, яка відбудеться у Венеції.

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