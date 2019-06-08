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Аліна Гросу вийшла заміж: перші фото

1.8тЧитати матеріал російською

Українська співачка Аліна Гросу зустріла свій 24-ий день народження 7 червня вже заміжньою жінкою.

Радісною подією вона похвалилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши перші фотографії після офіційної церемонії одруження.

"З днем народження мене! Свій 24 рік я зустрічаю вже заміжньою дівчиною. Можна сказати, коханий прийняв мене в свою сім'ю і подарував мені її до мого дня народження! Тепер я точно говоритиму, що моє серце не вільне! У ньому є багато- багато любові. Так як рідних людей / членів сім'ї у мене стало в два рази більше", – зворушливо написала вона.

Аліна Гросу та Олександр

Аліна Гросу та Олександр

instagram @ alina_grosu

Гросу уточнила, що вони тільки розписалися. А зробили це 1 червня, про що мовчали. Саме весілля, що обіцяє бути розкішним, відбудеться найближчим часом.

"Ну а сьогодні моє свято. Піду підніму келих за те, щоб цей рік був ще кращим. За те, щоб і ви були щасливі, улюблені і закохані! Дякую вам, що ви у мене є! І що щиро радієте за моє щастя.. . Я це дуже ціную", – підсумувала вона.

Шанувальники в коментарях накинулися з привітаннями, адже вони довго чекали на цю подію. "Вітаю", "Коли чоловіка вже покажеш", "Щастя вам", - привітали фоловери.

❤️🔗 З днем народження мене! 😊 Свій 24 рік я зустрічаю вже заміжньої девушкой😱😍❤️ Можна сказати, улюблений прийняв мене в свою сім'ю і подарував мені її до мого дня народження!)) Тепер я точно буду говорити, що моє серце не є вільним !!!))) в ньому є багато-багато любві..так як рідних людей / членів сім'ї у мене стало в два рази больше❤️❤️❤️ Весілля ще буде 😁👌🏻 а ось розпис вже була (1 червня) щоб точно запомніть😂🤪🤪🤪 і вітати один одного щороку з цією подією!)) Ну а сьогодні мій празднік😊 піду підніму келих за те, щоб цей рік був ще промінь ше))) за те, щоб і ви були щасливі, улюблені й закохані !!!)) # УРА Пи.си. Спасибі вам, що ви у мене є! І що щиро радієте моє щастя ... я це дуже ценю❤️ # люблювсехікаждого

Публікація від GROSU (@alina_grosu)

Аліна Гросу вийшла заміж: перші фото
Аліна Гросу вийшла заміж: перші фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році шанувальники Аліни Гросу запідозрили, що вона збирається вийти заміж. Приводом стала фотографія в весільній сукні, яку співачка опублікувала в соцмережі.

Вперше свого обранця Гросу показала у вересні 2018 року, хоча до цього вони вже довго жили разом. У березні 2019 року Ірина Білик проговорилася, що весілля її хрещениці відбудеться у Венеції.

Нещодавно Гросу розповіла, як проходитиме урочистий захід. Вона уточнила, що змінить два наряди на весіллі, а сама подія відбудеться у Вероні.

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Особа
Аліна Гросу
Місце
Україна
Теги
весілляшоу-бизнес
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