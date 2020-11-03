Аліна Гросу розповіла, як поділила майно з колишнім чоловіком

Українська співачка та актриса Аліна Гросу розповіла, що після розлучення з підприємцем Олександром Комкова, у них не виникло суперечок з приводу поділу майна.

Так, за словами знаменитості, вона не стала претендувати на квартиру, в якій проживала разом з Олександром, оскільки це був подарунок його батьків їм на весілля. Такими подробицями Гросу поділилася в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Суперечок, з приводу поділу майна не виникло. Весілля в Італії оплатили мої батьки, а рідні Олександра подарували нам квартиру... Квартира залишилася у чоловіка, тому що я не хотіла в нього нічого брати. І дякую, що він у мене нічого не взяв", – заявила Гросу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аліна Гросу розповіла подробиці розставання з чоловіком Олександром Комкова, за якого вийшла заміж влітку минулого року. Вона зізналася, що причиною тому послужила інтрижка коханого з жінкою, яка була набагато старша за нього.