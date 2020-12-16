Аліна Гросу про розлучення: мені важко, ми не впоралися з розвитком стосунків

Українська співачка Аліна Гросу заявила, що досі не може оговтатися після розлучення з бізнесменом Олександром Комковим. За словами артистки, вона важко переживає цю ситуацію, адже втратила не тільки чоловіка, але й найкращого друга.

Такими подробицями Гросу поділилася в інтерв'ю виданню "Телеграф". Вона також зазначила, що не хоче ні в чому звинувачувати колишнього чоловіка, тому що вони просто в якийсь момент "почали дивитися в різні боки". Аліна додала, що не шкодує про свій шлюб та вчитися відпускати людей.

"Мені ще важко, тому що я втратила не тільки чоловіка, але й найкращого друга, з яким я була собою. Цього мені бракує... Я не хочу звинувачувати колишнього чоловіка, просто ми з Олександром почали дивитися в різні боки. Потрібно навчитися відпускати. Краще, звичайно, коли це обходиться дешевше, психологічно та фінансово. Але я ні про що не шкодую. У цих стосунках я була щасливою", – поділилася Гросу.

Вона також уточнила, що рішення про їхнє розставання з Олександром не було спонтанним. До весілля у них були різні періоди, зокрема й важкі.

"Це рішення не було спонтанним. До весілля у нас були різні періоди, зокрема й важкі. Ми розходилися, потім мирилися. Щоб стосунки міцніли, потрібно їх розвивати, переходити на новий рівень. Весілля було таким кроком. А далі ми не впоралися", – підсумувала Гросу.

Аліна Гросу та Олександр Комков зіграли пишне весілля в Італії влітку 2019 року. Але вже в грудні Комков запропонував дружині пожити окремо. А пізніше й зовсім зізнався Аліні, що хотів би спробувати побудувати стосунки з кимось іншим. В результаті пара розлучилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аліна Гросу розповіла, як поділила майно з колишнім чоловіком Олександром Комковим.