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Алібасова готують до операції: що відомо

1.8тЧитати матеріал російською

Відомому російському продюсеру Барі Алібасова, який отруївся хімічним засобом, найближчим часом треба провести операцію.

Таку інформацію розповсюдив Telegram-канал Mash, де уточнюється, що лікарі вже готуються зробити йому трахеотомію.

"Під час цієї процедури в трахею вводять спеціальну трубку, яка забезпечує надходження повітря в дихальні шляхи. Лікарі вирішили прооперувати продюсера після спільного обговорення", – йдеться в повідомленні.

Барі Алібасов

Барі Алібасов

Global Look Press

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Госпіталізований Барі Алібасов переписав заповіт

Уточнюється, що єдина умова для хірургічного втручання – стабілізація стану Алібасова. Лікарі чекають на відповідний момент.

Алібасова готують до операції: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 4 червня Барі Алібасов випадково випив засіб для труб і отримав опік стравоходу 4 ступеня.

  • Наступного ранку він був при тямі та намагався жартувати, хоча йому важко було розмовляти.

  • Лікарі розповіли, що лікування може затягнутися, оскільки у нього почалася загальна інтоксикація.

  • 5 червня, в мережі поширили інформацію, що продюсер помер, але це швидко спростували.

  • Учасник гурту "На-На" Володимир Льовкін розповів, що потерпілий потребує операції на шлунку, але втручання поки що неможливо.

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Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
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