Алібасова готують до операції: що відомо

Відомому російському продюсеру Барі Алібасова, який отруївся хімічним засобом, найближчим часом треба провести операцію.

Таку інформацію розповсюдив Telegram-канал Mash, де уточнюється, що лікарі вже готуються зробити йому трахеотомію.

"Під час цієї процедури в трахею вводять спеціальну трубку, яка забезпечує надходження повітря в дихальні шляхи. Лікарі вирішили прооперувати продюсера після спільного обговорення", – йдеться в повідомленні.

Барі Алібасов Global Look Press

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Уточнюється, що єдина умова для хірургічного втручання – стабілізація стану Алібасова. Лікарі чекають на відповідний момент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 червня Барі Алібасов випадково випив засіб для труб і отримав опік стравоходу 4 ступеня.

Наступного ранку він був при тямі та намагався жартувати, хоча йому важко було розмовляти.

Лікарі розповіли, що лікування може затягнутися, оскільки у нього почалася загальна інтоксикація.

5 червня, в мережі поширили інформацію, що продюсер помер, але це швидко спростували.

Учасник гурту "На-На" Володимир Льовкін розповів, що потерпілий потребує операції на шлунку, але втручання поки що неможливо.

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