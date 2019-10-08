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9 жовтня • оновлено в 05:15
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Дивом вцілілий Алібасов зажадав від "Крота" 100 млн: суд виніс рішення

2.2т Читати матеріал російською

Російському продюсеру Барі Алібасову, який отруївся засобом для прочищення труб "Кріт", відмовили в позові проти компанії.

Таке рішення 8 жовтня ухвалив Пресненський суд Москви, передає КП. Відомо, що росіянин вимагав від виробників 100 мільйонів рублів компенсації: 15 як витрати на лікування і 85 як моральну шкоду.

При цьому, позов музикант пред'явив не тільки виробникам "Крота" (за неналежну упаковку, яку нібито можна сплутати із соком або йогуртом), але й торговій мережі "Ашан" (за продаж небезпечної продукції).

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Барі Алібасов

Барі Алібасов

politeka.net

"Ні суди, ні держоргани у вигляді Росспоживнагляду (який був залучений у якості третьої особи, але проігнорував суд) не хочуть створювати небезпечний прецедент. Інакше всі постраждалі від неякісних товарів покупці тут же почнуть судитися й отримувати компенсації", – прокоментував те, що трапилося, адвокат Алібасова Андрій Комісаров.

Він додав, що артист збирається подавати апеляцію і, якщо потрібно, касацію. Головною перемогою у справі юрист назвав те, що виробник небезпечної речовини змінив дизайн упаковки, що завадить сплутати "Кріт" із харчовим продуктом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 4 червня Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані госпіталізували в Москві.

  • У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що продюсер помер в інституті імені Скліфосовського, однак пізніше її спростували.

  • 17 червня артиста виписали з лікарні, після чого він почав активно давати коментарі ЗМІ.

  • Лікарі НДІ Скліфосовського вказали на нестикування в історії з його отруєнням, уточнивши, що це "липа".

  • У відповідь на нападки Алібасов показав копію медичної карти з інституту Скліфосовського.

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Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія Москва
Теги
шоу-бизнес скандали Новини Росії російський суд отруєння видео
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Так набухался что крот с соком перепутал
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