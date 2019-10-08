Дивом вцілілий Алібасов зажадав від "Крота" 100 млн: суд виніс рішення

Російському продюсеру Барі Алібасову, який отруївся засобом для прочищення труб "Кріт", відмовили в позові проти компанії.

Таке рішення 8 жовтня ухвалив Пресненський суд Москви, передає КП. Відомо, що росіянин вимагав від виробників 100 мільйонів рублів компенсації: 15 як витрати на лікування і 85 як моральну шкоду.

При цьому, позов музикант пред'явив не тільки виробникам "Крота" (за неналежну упаковку, яку нібито можна сплутати із соком або йогуртом), але й торговій мережі "Ашан" (за продаж небезпечної продукції).

Барі Алібасов politeka.net

"Ні суди, ні держоргани у вигляді Росспоживнагляду (який був залучений у якості третьої особи, але проігнорував суд) не хочуть створювати небезпечний прецедент. Інакше всі постраждалі від неякісних товарів покупці тут же почнуть судитися й отримувати компенсації", – прокоментував те, що трапилося, адвокат Алібасова Андрій Комісаров.

Він додав, що артист збирається подавати апеляцію і, якщо потрібно, касацію. Головною перемогою у справі юрист назвав те, що виробник небезпечної речовини змінив дизайн упаковки, що завадить сплутати "Кріт" із харчовим продуктом.

Барі Алібасов програв суд проти "Крота". Продюсер вимагав відшкодувати збиток на 100 млн рублів. pic.twitter.com/0IuuurPmGf - IZ.RU (@izvestia_ru) October 8, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 червня Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані госпіталізували в Москві.

У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що продюсер помер в інституті імені Скліфосовського, однак пізніше її спростували.

17 червня артиста виписали з лікарні, після чого він почав активно давати коментарі ЗМІ.

Лікарі НДІ Скліфосовського вказали на нестикування в історії з його отруєнням, уточнивши, що це "липа".

У відповідь на нападки Алібасов показав копію медичної карти з інституту Скліфосовського.

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