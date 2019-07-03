Алібасов інсценував отруєння? Артист поставив крапку в скандалі

Російський продюсер Барі Алібасов вирішив остаточно розвіяти чутки про інсценування отруєння засобом "Кріт" і пройшов нове обстеження в іншій клініці.
Відповідну довідку з результатами аналізу лікарів надав представник артиста Вадим Горожанкін для "Говорить Москва".
"Лікувально-реабілітаційний центр Мінекономрозвитку Росії" підтвердив поставлений діагноз лікарів із НДІ ім. Скліфосовського.
Барі Алібасов
goodhouse.ru
Зокрема, Алібасов сходив на прийом до лікаря-гастроентеролога і зробив гастроскопію. Дослідження показало наявність хімічного опіку стравоходу, хімічного опіку шлунка, ерозивного опікового гастриту й опікового дуодениту.
У висновку зазначено, що такі пошкодження були отримані через "токсичну дію лугів і лугоподібних речовин".
Нагадаємо, що в кінці червня в мережі розлетілася інформація, що Алібасов міг інсценувати отруєння "Кротом". Лікар-гастроентеролог говорив, що історія продюсера – "абсолютна липа", оскільки з тим діагнозом, про який розповідали рідні, потерпілий не міг би розмовляти і самостійно харчуватися.
У відповідь на нападки Алібасов надав копію медичної карти з інституту Скліфосовського. У документі було зазначено, що потерпілий провів у реанімації 13 днів із діагнозом "хімічне отруєння рідиною ("Крот")", що сприяло "хімічному опіку слизової ротоглотки, стравоходу 3-4 ступеня і шлунка 2-го ступеня".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 червня російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.
У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше її спростували.
Сестра продюсера заявила, що його отруїв навмисно хтось із членів сім'ї його дружини.
17 червня артиста виписали з лікарні, після чого він почав активно давати коментарі ЗМІ.
Алібасов-молодший заявив, що на історії з отруєнням батька заробив близько 26 мільйонів рублів.
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