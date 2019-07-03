Алібасов інсценував отруєння? Артист поставив крапку в скандалі

Російський продюсер Барі Алібасов вирішив остаточно розвіяти чутки про інсценування отруєння засобом "Кріт" і пройшов нове обстеження в іншій клініці.

Відповідну довідку з результатами аналізу лікарів надав представник артиста Вадим Горожанкін для "Говорить Москва".

"Лікувально-реабілітаційний центр Мінекономрозвитку Росії" підтвердив поставлений діагноз лікарів із НДІ ім. Скліфосовського.

Барі Алібасов goodhouse.ru

Зокрема, Алібасов сходив на прийом до лікаря-гастроентеролога і зробив гастроскопію. Дослідження показало наявність хімічного опіку стравоходу, хімічного опіку шлунка, ерозивного опікового гастриту й опікового дуодениту.

У висновку зазначено, що такі пошкодження були отримані через "токсичну дію лугів і лугоподібних речовин".

Нагадаємо, що в кінці червня в мережі розлетілася інформація, що Алібасов міг інсценувати отруєння "Кротом". Лікар-гастроентеролог говорив, що історія продюсера – "абсолютна липа", оскільки з тим діагнозом, про який розповідали рідні, потерпілий не міг би розмовляти і самостійно харчуватися.

У відповідь на нападки Алібасов надав копію медичної карти з інституту Скліфосовського. У документі було зазначено, що потерпілий провів у реанімації 13 днів із діагнозом "хімічне отруєння рідиною ("Крот")", що сприяло "хімічному опіку слизової ротоглотки, стравоходу 3-4 ступеня і шлунка 2-го ступеня".

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