"Говоріть про нашу країну": Альона Альона звернулася до українців, які підтримують заворушення в США

Відома українська реперка Alyona Alyona (Олена Савраненко) висловилася про протести в США. Так, вона заявила, що українцям слід звернути увагу на проблеми у своїй країні.

Про це артистка сказала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Друзі, всім привіт. Сьогодні моя стрічка новин забита чорними картинками і хештегом на підтримку американського руху. Як у іноземних артистів, за якими я стежу, так і в українських. А у мене такої картинки сьогодні не буде. Хоча тема американського руху мені близька, але поки наша поліція буде знущатися над людьми, ґвалтувати жінок, я вважаю, що ми повинні не мовчати про це і говорити про те, що наболіло саме у нас. Тільки разом ми можемо зробити світ кращим і зробити закон чинним. Тому я закликаю всіх: не мовчіть про такі питання, піднімайте їх зовні, нехай чують і знають всі, і разом у нас все вийде", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, загибель 46-річного Джорджа Флойда в Міннеаполісі спричинила масові заворушення після появи відео його затримання. На записі видно, як поліцейські повалили Флойда й надягли на нього наручники, причому один з офіцерів притиснув коліном йому шию. Затриманий говорив, що не може дихати, однак це не зупинило поліцейського. Флойд помер у лікарні 25 травня.

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