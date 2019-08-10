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Але "нах*й короля" не послав: репер Face виступив з промовою

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Репер Face 10 серпня виступив на сцені під час мітингу в Москві під лозунгом "Повернемо собі право на вибори".

Він подякував усім присутнім на заході й виконав пісню "Салам" з нового альбому, хоча влада РФ була проти музики на протестах (щоб подивитися виступ, проскрольте до кінця сторінки).

"Я хочу сказати дякую кожному, хто сюди сьогодні прийшов. Дякую всім, хто підтримує "Відпускай" і "піддослідних кроликів". Я сказав нісенітницю про цю ситуацію, зв'язавши її з політикою. Я не люблю владу людини над іншою людиною. Але я виступаю за свободу і тому зараз тут", – сказав репер зі сцени.

Face на мітингу

Face на мітингу

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Але тим не менше, Face вирішив опустити слова "На*уй короля" з пісні, таким чином ніяк не зачепивши почуттів того, проти кого й був скликаний цей мітинг. Однак, поки артист виступав, до сцени акуратненько стягнули величезну кількість омонівців.

Face співає на мітігнгу

Face співає на мітігнгу

Омонівці біля сцени

Омонівці біля сцени

Відомості

На акцію протесту прийшло багато знаменитостей. Тим часом, на виступі Єгора Крида під час фестивалю, організованого владою, майже нікого не було.

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Росія Москва
Теги
протест репер мітинг Новини Росії шоу-бизнес
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Карпов Стас
Карпов Стас
Молодежь пошла музыку послушать, а либеральные СМИ их посчитают протестующимми.
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