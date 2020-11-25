Альбом саундтреків до фільму про "Євробачення", де заспівала Джамала, номіновано на "Ґреммі"

Альбом саундтреків до фільму "Євробачення: Історія вогненної саги", в якому заспівала українська співачка Джамала, номіновано на премію "Ґреммі".

Про це повідомила сама виконавиця на особистій сторінці в Facebook. Зазначимо, що музична платівка "Євробачення. Сага" потрапила в номінацію "Найкращий збірник саундтреків для візуальних медіа" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Мій голос звучить не тільки у відео, яке ви бачите, але і лідирує у всіх приспівах і ще в одному сольному шматку! Всі мої інтерпретації затверджувалися музичними продюсерами Netflix по відеозв'язку з Лос-Анджелесом! Знали б ви, яку колосальну роботу було проведено зі створення попурі. Я щаслива, що брала активну участь в цьому", – написала Джамала.

В записі також взяли участь Демі Ловато (грає ісландську співачку Катіану), шведський баритон Ерік Мьенес (заспівав за Дена Стівенса, виконавця ролі російського учасника "Євробачення" Олександра Лемтова), шведська співачка, учасниця дитячого "Євробачення" 2006 року Моллі Санден (заспівала за Рейчел Макадамс) та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярні українські музиканти Джамала і Pianoбой (Дмитро Шуров) презентували зворушливий кліп на пісню "Эндорфины". Шанувальники прийшли в захват від відеороботи музикантів.