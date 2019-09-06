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8 вересня • оновлено в 11:37
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Альбіна Джанабаєва пішла від Меладзе: що трапилося

170.5т Читати матеріал російською

Російська співачка Альбіна Джанабаєва припинила співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе, який є братом її чоловіка Валерія Меладзе.

Про це зірка написала у себе в Instagram. "Друзі, я отримала цінний досвід, працюючи в складі гурту "ВІА Гра", після якого почала сольну кар'єру. Це дало мені можливість розширити своє коло іншими авторами, знайти однодумців і свою команду, а головне — пізнати себе з нової сторони", — повідомила вона.

Джанабаєва, Брежнєва і брати Меладзе

Джанабаєва, Брежнєва і брати Меладзе

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"Я вдячна тим рокам і Костянтину Меладзе. Безмірно поважаю! Але вже з лютого 2018 року я веду співпрацю з менеджмент-компанією Goldenlook. Тут створені і записані пісні "Спасибо, сердце", "Хочешь", ремейк "Самба белого мотылька", "День и ночь", "Такая, как есть", а незабаром очікуються нові хіти, обкладинки, інтерв'ю, зйомки... Так, моя робота з продюсерським центром Меладзе припинена. Давайте відійдемо від обговорень", — додала Джанабаєва.

Друзі, я отримала цінний досвід, працюючи в складі групи Віа Гра, після якої я почала сольну кар'єру. Це дало мені можливість розширити своє коло новими авторами, знайти однодумців і свою команду! А головне дізнатися себе з нової сторони. 🙏🏻 Я вдячна тим рокам ... і Костянтину Меладзе 🙏🏻безмерно поважаю! Але вже з Февраля 2018 року всі, що відбувалося зі мною-пісні "Спасибі, серце", "Хочеш", ремейк "Самба білого метелика", "День і ніч", "Така, як є", а незабаром новинки, обкладинки, інтерв'ю, зйомки, - це співпраця з менеджмент-компанією #Goldenlook Так, моя співпраця з @meladzemuzic припинено. Давайте підемо від обговорень і продовжимо насолоджуватися новою піснею # Такаякакесть ❤❤❤

Публікація від Альбіна Джанабаєва (@albinadzhanabaeva)

Водночас ні Костянтин, ні Валерій Меладзе публічно так і не прокоментували її рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Віра Брежнєва викликала ажіотаж у мережі своїм висловлюванням про секс.

Крім того, співачку присоромили за зухвалий зовнішній вигляд на фото, де вона позувала на фоні розкішного червоного авто.

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Kogan Viktoria
Kogan Viktoria
У обоих братьев тяга к шалавам
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васильевич василий
васильевич василий
Грузина на негра обменяла
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Таро Аграфина
Таро Аграфина
Жалеет ли он что ушел? https://www.youtube.com/watch?v=WDhkDLUGMgM&feature=youtu.be
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