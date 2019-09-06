Альбіна Джанабаєва пішла від Меладзе: що трапилося

Російська співачка Альбіна Джанабаєва припинила співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе, який є братом її чоловіка Валерія Меладзе.

Про це зірка написала у себе в Instagram. "Друзі, я отримала цінний досвід, працюючи в складі гурту "ВІА Гра", після якого почала сольну кар'єру. Це дало мені можливість розширити своє коло іншими авторами, знайти однодумців і свою команду, а головне — пізнати себе з нової сторони", — повідомила вона.

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"Я вдячна тим рокам і Костянтину Меладзе. Безмірно поважаю! Але вже з лютого 2018 року я веду співпрацю з менеджмент-компанією Goldenlook. Тут створені і записані пісні "Спасибо, сердце", "Хочешь", ремейк "Самба белого мотылька", "День и ночь", "Такая, как есть", а незабаром очікуються нові хіти, обкладинки, інтерв'ю, зйомки... Так, моя робота з продюсерським центром Меладзе припинена. Давайте відійдемо від обговорень", — додала Джанабаєва.

Водночас ні Костянтин, ні Валерій Меладзе публічно так і не прокоментували її рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Віра Брежнєва викликала ажіотаж у мережі своїм висловлюванням про секс.

Крім того, співачку присоромили за зухвалий зовнішній вигляд на фото, де вона позувала на фоні розкішного червоного авто.

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