Актрису скандального фільму "Дау.Наташа" номінували на "Європейський Оскар": де і коли пройде церемонія

У суботу, 12 грудня, в онлайн-форматі відбудеться церемонія вручення премії European Film Awards. Так, серед номінантів на престижну нагороду опинилася українська актриса Наталія Бережна, яка виконала головну роль у фільмі "Дау. Наташа" режисера Іллі Хржановського.

Відповідний список було опубліковано на офіційному сайті премії. Зазначимо, що Бережну представлено в категорії "Найкраща актриса 2020 року". Вона стала першою українською артисткою, яка була вшанована цієї номінації.

Премія Європейської кіноакадемії (European Film Awards) присуджується щорічно з 1988 року й тільки картинам європейського кіновиробництва. Її називають європейським Оскаром. Серед актрис-лауреаток – Жульєт Бінош, Емілі Вотсон, Ізабель Юппер, Маріон Котіяр, Пенелопа Крус, Тільда Свінтон, Хелен Міррен та інші.

Кадр з фільму "Дау. Наташа" film.ru

Наталія Бережна – непрофесійна актриса, як і майже всі учасники кінопроєкту "Дау". Поряд із нею в номінації опинилися Ені Даль Торп ("Чартер"), Андреа Брайн Ховіг ("Надія"), Марта Ніето ("Мати"), Ніна Хосс ("Моя молодша сестра") та Паула Бір ("Ундіна").

Про що фільм "Дау.Наташа"

Кінокартина розповідає про буфетницю, яка переживає розчарування в житті та в коханні. Основна дія розгортається в буфеті при науково-дослідному інституті, куди приходять співробітники, серед яких французький вчений, з яким Наташа зближується. Наступного дня її викликає на допит генерал КДБ.

Кадр з фільму "Дау. Наташа" russian.rt.com

У фільмі також показано скандальну сцену зі зґвалтуванням буфетниці пляшкою. Режисер Ілля Хржановський, який зняв скандальний фільм "Дау", пояснив, навіщо додав її в кінострічку. Він заявив, що це було частиною "ігрових обставин", через які глядачі повинні були зрозуміти всю сутність суспільства тоталітарного СРСР.

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