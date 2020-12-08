Актрису скандального фільму "Дау.Наташа" номінували на "Європейський Оскар": де і коли пройде церемонія

У суботу, 12 грудня, в онлайн-форматі відбудеться церемонія вручення премії European Film Awards. Так, серед номінантів на престижну нагороду опинилася українська актриса Наталія Бережна, яка виконала головну роль у фільмі "Дау. Наташа" режисера Іллі Хржановського.

Відповідний список було опубліковано на офіційному сайті премії. Зазначимо, що Бережну представлено в категорії "Найкраща актриса 2020 року". Вона стала першою українською артисткою, яка була вшанована цієї номінації.

Премія Європейської кіноакадемії (European Film Awards) присуджується щорічно з 1988 року й тільки картинам європейського кіновиробництва. Її називають європейським Оскаром. Серед актрис-лауреаток – Жульєт Бінош, Емілі Вотсон, Ізабель Юппер, Маріон Котіяр, Пенелопа Крус, Тільда Свінтон, Хелен Міррен та інші.

Наталія Бережна – непрофесійна актриса, як і майже всі учасники кінопроєкту "Дау". Поряд із нею в номінації опинилися Ені Даль Торп ("Чартер"), Андреа Брайн Ховіг ("Надія"), Марта Ніето ("Мати"), Ніна Хосс ("Моя молодша сестра") та Паула Бір ("Ундіна").

Кінокартина розповідає про буфетницю, яка переживає розчарування в житті та в коханні. Основна дія розгортається в буфеті при науково-дослідному інституті, куди приходять співробітники, серед яких французький вчений, з яким Наташа зближується. Наступного дня її викликає на допит генерал КДБ.

У фільмі також показано скандальну сцену зі зґвалтуванням буфетниці пляшкою. Режисер Ілля Хржановський, який зняв скандальний фільм "Дау", пояснив, навіщо додав її в кінострічку. Він заявив, що це було частиною "ігрових обставин", через які глядачі повинні були зрозуміти всю сутність суспільства тоталітарного СРСР.

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