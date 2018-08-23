Актрису Ніну Русланову екстрено госпіталізували: названо причину

У Москві 23 серпня екстрено госпіталізували в місцеву клініку народну артистку Росії Ніну Русланову.

За даними Life.ru, 72-річна артистка опинилася в лікарні через проблеми з серцем. Вона мучилася через біль у грудях протягом доби, після чого вирішила звернутися до лікарів.

Відзначається, що медики наполягли на госпіталізації. Наразі, немає інформації про її стан. За даними видання, Русланову вже давно мучать проблеми з серцем.

У 2009 році у неї стався серцевий напад на тлі гіпертонічного кризу. У неї довгий час була утруднена мова. Також, кілька років тому вона перенесла операцію на серці.

Ніна Русланова = Кінопланета =

У Ніни Русланової дуже багата фільмографія - близько 150 робіт. Вона відома численними ролями в культових фільмах, як "Іронія долі, або з Легким паром!", "Собаче серце", "Про що говорять чоловіки", "Афоня", "Зимова вишня", "Кін-дза-дза" і так далі. Крім того, вона знімалася в серіалах "Моя прекрасна няня", "Татусеві дочки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні Русланова потрапила в клініку з серйозною травмою.