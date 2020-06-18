Актрису з фільму "Біле сонце пустелі" на смерть збив потяг

Крістіна Долматова люди 17:54, 18.06.2020 Оновлено: 18:15, 18.06.2020

Російську актрису Галину Дашевську збив потяг в Підмосков'ї.

Про це повідомляє Telegram-канал "112". За словами інсайдерів, 79-річна жінка померла від отриманих травм.

kino-teatr.ru

Незабаром стало відомо, що трагедія трапилася в районі залізничної станції "Жайворонки". Машиніст поїзда помітив актрису і застосував екстрене гальмування, проте йому не вдалося уникнути зіткнення, передає "РЕН ТВ".

Галина Дашевська прославилася завдяки таким картинам: "Далі – тиша", "Біле сонце пустелі", "Липневий дощ", "Падіння", "Червона стріла", "Скарга", "Відпустка, якої не відбулося", "Операція на серці" та іншим.

abnews.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишнього чоловіка російської актриси Катерини Семенової Кирила Сігала знайшли мертвим у власній машині.

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