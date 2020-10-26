Актрису фільму "Інтердівчинка" та її чоловіка затримали за шахрайство з майном зірки СРСР Баталова

Відому радянську актрису Наталію Дрожжину та її чоловіка Михайла Цивіна підозрюють в причетності до шахрайства з майном народного артиста СРСР Олексія Баталова. На них відкрили кримінальне провадження.

Слідство визнало потерпілими у справі вдову актора Гітану Леонтенко і його доньку Марію Баталову, передає MК.ru

Як стало відомо, на даний момент на спірне майно накладено арешт. Також проводиться ряд експертиз, в тому числі почеркознавча, щоб виявити законність укладених договорів.

Актрису фільму "Інтердівчинка" та її чоловіка підозрюють у шахрайстві Комсомольська правда

Нагадаємо, Олексій Баталов помер 15 червня 2017 року. Пізніше вдову і доньку актора шахрайським способом позбавили частки в чотирикімнатній квартирі, майстерні артиста, двох квартир і великої грошової суми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вдова трагічно загиблого 2000 року українського журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава розповіла, як жила після смерті чоловіка і чому поїхала з України в США.