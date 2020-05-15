Російську актрису, зірку фільму "А зорі тут тихі" Аллу Мещерякову обікрали за кілька днів до смерті.

Про це повідомляє телеканал РЕН ТВ. За словами інсайдерів, з квартири артистки та її чоловіка, режисера Володимира Коновалова пропали 30 тисяч рублів та коштовності. Їхня донька Наталя заявила каналу, що підозрює в крадіжці доглядальницю батька.

Алла Мещерякова

Донька Мещерякової та Коновалова вважає, що злочин стався в період між 9 і 11 травня. Зараз поліція шукає підозрювану, вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Алла Мещерякова Фото: glbnews.com

Також зазначається, що доглядальницю, яка працювала в будинку Мещерякової, звинувачують в крадіжці не в перший раз. Її попередні клієнти залишили в мережі негативний відгук, додавши, що вона не викликала швидку допомогу, коли літній людині стало погано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська актриса Алла Мещерякова померла у віці 77 років. Причина смерті артистки не уточнюється.