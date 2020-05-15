Актрису Аллу Мещерякову обікрали перед смертю
Російську актрису, зірку фільму "А зорі тут тихі" Аллу Мещерякову обікрали за кілька днів до смерті.
Про це повідомляє телеканал РЕН ТВ. За словами інсайдерів, з квартири артистки та її чоловіка, режисера Володимира Коновалова пропали 30 тисяч рублів та коштовності. Їхня донька Наталя заявила каналу, що підозрює в крадіжці доглядальницю батька.
Донька Мещерякової та Коновалова вважає, що злочин стався в період між 9 і 11 травня. Зараз поліція шукає підозрювану, вирішується питання про порушення кримінальної справи.
Також зазначається, що доглядальницю, яка працювала в будинку Мещерякової, звинувачують в крадіжці не в перший раз. Її попередні клієнти залишили в мережі негативний відгук, додавши, що вона не викликала швидку допомогу, коли літній людині стало погано.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російська актриса Алла Мещерякова померла у віці 77 років. Причина смерті артистки не уточнюється.