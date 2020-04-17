Актриси "Жіночого Кварталу" розповіли про свої плани і коронних страв на Великдень

Українські зірки студії "Квартал 95" та учасниці проєкту "Жіночий Квартал" поділилися своїми коронними стравами і сімейними традиціями на Великдень. А також розповіли, як планують відзначати свято у 2020 році.

Про це повідомляють "Факти". Так, за словами видання, в грузинсько-українській сім'ї Віри Кекелії на стіл готують не тільки традиційні великодні страви.

Віра Кекелія з чоловіком Фото: instagram/kekeliavera

"У нас завжди на столі запечена ціла курка в духовці, грузинська мамалига з сиром сулугуні і, звичайно ж, свіжоприготовлена аджика. Це просто must have на нашому святковому столі", – розповіла Віра.

До речі, зазначається, що дівчина завжди на Великдень їздила в гості до батьків. Але в цей раз вона залишиться вдома, і вони будуть відзначати разом онлайн.

У родині Катерини Нікітіної накривають традиційний український стіл і сідають за нього у вишиванках. А також обов'язково влаштовують незвичайні "бої" яйцями.

Катерина Нікітіна з сім'єю Фото: instagram/zhenskiykvartal_official

"На столі точно є домашня ковбаска, сало, а ще тушкована картопелька з м'ясом. Кожен Великдень ми збираємося на сніданок всією сім'єю у бабусі, сідаємо за святковий стіл у вишиванках. А після нього ми влаштовуємо бої яйцями. Для цього на галявині потрібно викопати ямку і по черзі скачувати туди яйця. Чий "снаряд" виявиться найміцнішим, той і переможець", – розповіла Катерина. До речі, вона святкуватиме Великдень цьогоріч з батьками та братом вдома.

Марта Адамчук не тільки готує до свята традиційні страви, але прикрашає будинок, сама розмальовує писанки. Цьоріч через коронавірус їй також, як Вірі Кекелії та Лалі Ергемлідзе, доведеться сидіти вдома.

Березня Адамчук з сім'єю Фото: instagram/zhenskiykvartal_official

Що стосується Олександри Машлятіної, Анастасії Оруджової та Насті Євтушенко – вони не уявляють святковий стіл без традиційних страв. До речі, остання готує на Паску ще печінковий торт, пасхальну грудку і шовдарь.

Олександра Машлятіна з сім'єю Фото: instagram/zhenskiykvartal_official

Анастасія Оруджова Фото: instagram/orudjova_nastya

Настя Євтушенко Фото: fakty.ua

Еліна Мбані вирішила цьогоріч поекспериментувати та вперше в житті приготує холодець, який раніше готувала тільки з мамою.

Еліна Мбані Фото: fakty.ua

"Зазвичай на Великдень ми з мамою робимо багато різноманітних смаколиків – і холодець варимо, і голубці ліпимо. І ось в цьому році я вирішила перший раз в житті сама спекти паску! А ще приготувати холодець за маминим рецептом", – розповіла Еліна.

Раніше OBOZREVATEL розповів, як спекти смачну паску в домашніх умовах.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся