Актриси СРСР, які прославилися дітьми: яскраві фото

Багато акторів чекають свого зоряного часу роками, а деяким вдається прославитися ще в дитячому віці. Так, часто деякі з них закінчують кар'єру досить скоро, а деяким вдається стати справжніми зірками кіно.

Про найвідоміших актрис, які почали зніматися в кіно ще дитинстві, написав у своєму блозі на Live Journal блогер Віталій Дубогрій.

У 8 років в кіно з'явилася Наталія Селезньова, в ролі Сашеньки у фільмі "Альоша Птіцин виробляє характер".

Наталія Селезньова, 1953 рік

Справжня слава прийшла до актриси у фільмі "Операція "И" та інші пригоди Шурика".

Наталія Селезньова, 1965 рік

У 8 років першу роль зіграла Світлана Немоляєва у фільмі "Близнюки".

Світлана Немоляєва, 1945 рік

Впізнаваною її зробили ролі в комедіях Ельдара Рязанова через 30 років.

Світлана Немоляєва у фільмі "Службовий роман", 1977 рік

Анна Каменкова отримала свою першу роль в кіно в 6 років, зігравши в картині "Дівчинка шукає батька".

Анна Каменкова, 1959 рік

Пізніше у актриси було не особливо багато гучних ролей в кіно, але вона стала майстром дубляжу.

Анна Каменкова

В 9 років отримала свою першу роль Лариса Луппіан. Вона зіграла Дзідру у фільмі "Ти не сирота".

Лариса Луппіан, 1962 рік

Прославилася актриса завдяки фільму "Пізня зустріч".

Лариса Луппіан, 1978 рік

10-річна Наталія Ричагова з'явилася в картині "Васьок Трубачов і його товариші".

Наталя Ричагова, 1955 рік

Слава обрушилася на Наталію Ричагова після виходу фільму "Офіцери".

Наталя Ричагова, 1971 рік

Наталія Богунова дебютувала в кіно в одинадцятирічному віці у фільмі Ігоря Таланкін "Вступ".

Наталія Богунова, 1962 рік

Популярність їй принесла роль Снігуроньки в "Весняній казці", і вчительки в "Великій перерві".

Наталія Богунова, 1973 рік

Олена Проклова з'явилася на екрані в 12 років, отримавши головну роль у фільмі "Дзвонять, відкрийте двері".

Олена Проклова, 1965 рік

Зараз актрису згадують, як стюардесу Ларису Іванівну з "Міміно".

Олена Проклова, 1977 рік

У 13 років Ольга Машная зіграла у фільмі "Перші радощі".

Ольга Машная, 1977 рік

Пізніше вона прославилася завдяки ролі в "Гардемаринах".

Ольга Машная, 1987 рік

Наталія Білохвостикова потрапила в кіно в 13 років. Невелику славу їй принесла роль в короткометражці "Настасья і Фомка".

Наталія Білохвостикова

У 13 років відбувся кінодебют у Наталії Данилової у фільмі "Завтра, третього квітня...".

Наталя Данилова, 1969 рік

Слава до неї прийшла після виконання ролі Варі Синичкіної в картині "Место встречи изменить нельзя".

Наталя Данилова, 1979 рік

14-річна Тетяна Догілєва запам'яталася у фільмі "Віддати швартові!".

Тетяна Догілєва, 1971 рік

Будучи школяркою, почала зніматися в кіно Олена Циплакова. 14-річна дівчинка зіграла в "Не болить голова у дятла".

Олена Циплакова, 1974 рік

Справжню славу їй принесла роль Кетті в "Д'Артаньян і три мушкетери".

Олена Циплакова, 1979 рік

15-річну Ларису Удовиченко помітив режисер Олександр Павловський, запросивши на роль школярки Людмилочки в стрічці "Щасливий Кукушкін".

Лариса Удовиченко, 1970 рік

Головна роль в кар'єрі актриси - це Манька Облігація з "Место встречи изменить нельзя".

Лариса Удовиченко, 1979 рік

Кінокар'єра Любові Віролайнен почалася з ролі в картині "На переломі".

Любов Віролайнен, 1957 рік

Перша головна роль відбулася набагато пізніше, в 1969 році вона зіграла Машу у фільмі "Дорога додому".

Любов Віролайнен, 1969 рік

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