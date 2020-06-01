Актриси СРСР, які прославилися дітьми: яскраві фото
Багато акторів чекають свого зоряного часу роками, а деяким вдається прославитися ще в дитячому віці. Так, часто деякі з них закінчують кар'єру досить скоро, а деяким вдається стати справжніми зірками кіно.
Про найвідоміших актрис, які почали зніматися в кіно ще дитинстві, написав у своєму блозі на Live Journal блогер Віталій Дубогрій.
У 8 років в кіно з'явилася Наталія Селезньова, в ролі Сашеньки у фільмі "Альоша Птіцин виробляє характер".
Справжня слава прийшла до актриси у фільмі "Операція "И" та інші пригоди Шурика".
У 8 років першу роль зіграла Світлана Немоляєва у фільмі "Близнюки".
Впізнаваною її зробили ролі в комедіях Ельдара Рязанова через 30 років.
Анна Каменкова отримала свою першу роль в кіно в 6 років, зігравши в картині "Дівчинка шукає батька".
Пізніше у актриси було не особливо багато гучних ролей в кіно, але вона стала майстром дубляжу.
В 9 років отримала свою першу роль Лариса Луппіан. Вона зіграла Дзідру у фільмі "Ти не сирота".
Прославилася актриса завдяки фільму "Пізня зустріч".
10-річна Наталія Ричагова з'явилася в картині "Васьок Трубачов і його товариші".
Слава обрушилася на Наталію Ричагова після виходу фільму "Офіцери".
Наталія Богунова дебютувала в кіно в одинадцятирічному віці у фільмі Ігоря Таланкін "Вступ".
Популярність їй принесла роль Снігуроньки в "Весняній казці", і вчительки в "Великій перерві".
Олена Проклова з'явилася на екрані в 12 років, отримавши головну роль у фільмі "Дзвонять, відкрийте двері".
Зараз актрису згадують, як стюардесу Ларису Іванівну з "Міміно".
У 13 років Ольга Машная зіграла у фільмі "Перші радощі".
Пізніше вона прославилася завдяки ролі в "Гардемаринах".
Наталія Білохвостикова потрапила в кіно в 13 років. Невелику славу їй принесла роль в короткометражці "Настасья і Фомка".
У 13 років відбувся кінодебют у Наталії Данилової у фільмі "Завтра, третього квітня...".
Слава до неї прийшла після виконання ролі Варі Синичкіної в картині "Место встречи изменить нельзя".
14-річна Тетяна Догілєва запам'яталася у фільмі "Віддати швартові!".
Будучи школяркою, почала зніматися в кіно Олена Циплакова. 14-річна дівчинка зіграла в "Не болить голова у дятла".
Справжню славу їй принесла роль Кетті в "Д'Артаньян і три мушкетери".
15-річну Ларису Удовиченко помітив режисер Олександр Павловський, запросивши на роль школярки Людмилочки в стрічці "Щасливий Кукушкін".
Головна роль в кар'єрі актриси - це Манька Облігація з "Место встречи изменить нельзя".
Кінокар'єра Любові Віролайнен почалася з ролі в картині "На переломі".
Перша головна роль відбулася набагато пізніше, в 1969 році вона зіграла Машу у фільмі "Дорога додому".
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