Актриси серіалу Зеленського зібралися до Криму

Актриси з серіалу "Свати" студії "95 Квартал" Олеся Железняк і Тетяна Кравченко зібралися поїхати на гастролі до анексованого Криму.

За даними "Крим. Реалії", афіші спектаклю "Мила моя" з їх участю розвішані на вулицях міст окупованого півострова.

"Свати" MySlo

Всього планується сім показів вистави у Криму: в Ялті – 1 серпня, в Сімферополі – 2 серпня, в Севастополі – 3 серпня, в Керчі – 4 серпня, в Феодосії – 5, в Євпаторії – 6 серпня, в Судаку – 7 серпня.

Афіша

На сайті онлайн-продажу квитків указано, що вартість походу на спектакль варіюється від 1100 до 3100 рублів (близько 440/1230 грн).

Афіша концерту spbconcert

Реклама концерту в анексованому Криму

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