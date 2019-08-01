Актриси серіалу Зеленського зібралися до Криму

Актриси з серіалу "Свати" студії "95 Квартал" Олеся Железняк і Тетяна Кравченко зібралися поїхати на гастролі до анексованого Криму.
За даними "Крим. Реалії", афіші спектаклю "Мила моя" з їх участю розвішані на вулицях міст окупованого півострова.
"Свати"
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Всього планується сім показів вистави у Криму: в Ялті – 1 серпня, в Сімферополі – 2 серпня, в Севастополі – 3 серпня, в Керчі – 4 серпня, в Феодосії – 5, в Євпаторії – 6 серпня, в Судаку – 7 серпня.
Афіша
На сайті онлайн-продажу квитків указано, що вартість походу на спектакль варіюється від 1100 до 3100 рублів (близько 440/1230 грн).
Афіша концерту
spbconcert
Реклама концерту в анексованому Криму
Як раніше писав OBOZREVATEL:
У листопаді 2017 року Мінкульт України вніс фільми і серіали за участі Федора Добронравова (у "Сватах" він виконує одну з головних ролей. — Ред.) до "чорного списку", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.
Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще у 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.
У коментарі для OBOZREVATEL директор із розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після набуття чинності рішення Окружного адміністративного суду.
Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.
З 1 липня в Україні почали показ шостого сезону "Сватів".
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