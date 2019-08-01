Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Актриси серіалу Зеленського зібралися до Криму

2.8т Читати матеріал російською

Актриси з серіалу "Свати" студії "95 Квартал" Олеся Железняк і Тетяна Кравченко зібралися поїхати на гастролі до анексованого Криму.

За даними "Крим. Реалії", афіші спектаклю "Мила моя" з їх участю розвішані на вулицях міст окупованого півострова.

"Свати"

"Свати"

MySlo

Всього планується сім показів вистави у Криму: в Ялті – 1 серпня, в Сімферополі – 2 серпня, в Севастополі – 3 серпня, в Керчі – 4 серпня, в Феодосії – 5, в Євпаторії – 6 серпня, в Судаку – 7 серпня.

Афіша

Афіша

Новини
"Тепер, мабуть, не в'їзна": актриса серіалу Зеленського засвітилася на телемості пропагандистів

На сайті онлайн-продажу квитків указано, що вартість походу на спектакль варіюється від 1100 до 3100 рублів (близько 440/1230 грн).

Афіша концерту

Афіша концерту

spbconcert

Реклама концерту в анексованому Криму

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Свати серіал концерт 95 Квартал
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
19
0
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мир Миру
Мир Миру
Плювок на Конституцію України, а значить, в її гаранта
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
ха, миротворец пикнет против зе или затрусит?)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel