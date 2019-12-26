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26 грудня • оновлено в 07:56
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Актрисі Галині Волчек різко стало гірше: відомі подробиці

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Стан російської актриси і художнього керівника театру "Современник" Галини Волчек, яка була екстрено госпіталізована 23 грудня, різко погіршився.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, до прогресуючої пневманіі у артистки додався ателектаз. Захворювання утруднює дихання, руйнуються тканини легенів, у них збільшується кількість рідини.

Галина Волчек

Галина Волчек

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Галина Волчек перебуває в медикаментозній комі і підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Стан актриси оцінюється як вкрай важкий.

Галина Волчек

Галина Волчек

mir24.tv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що актрису Галину Волчек госпіталізували до Боткінської лікарні ввечері 23 грудня. Коли приїхала швидка, артистка була вже не в свідомості. Після госпіталізації Волчек ввели в медикаментозну кому.

На думку лікарів, до таких наслідків призвів хронічний бронхіт.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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