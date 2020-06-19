Актриса зі "Сватів" зізналася в сімейній трагедії: чоловік помер, діти ненавидять

Російська актриса українського походження, яка зіграла в таких стрічках як "Свати", "Сищики" і "Наречений з Маямі" Катерина Зінченко поділилася трагічною історією про свого чоловіка і дітей.

Так, за словами артистки, вона є "невдахою в особистому житті": її чоловік помер в 2013 році. Про це йшла мова в проекті "Судьба человека" на каналі "Росія 1" (відео дивіться в кінці новини).

Також, за словами Зінченка, у неї є великі проблеми зі спілкуванням з дітьми: дочка Катерини Ксенія не підтримує з нею зв'язок через багаторічну образу. Син – лікується від наркозалежності і був змушений проходити реабілітацію в психіатричній клініці.

Актриса Катерина Зінченко (фото – Штуки-Дрюки)

"2013 рік став переломним для мене. Помер чоловік, син з наркотиками в божевільню потрапив. Тоді було просто нестерпно жити. Так, тоді ми жили впроголодь... Зараз є все, тільки ось щастя немає, і час минув", – сумно розповіла артистка.

Також вона додала, що дочка ненавидить її, так як Зінченко "недолюбила" Ксенію в дитинстві. Синові ж від неї потрібні, переважно, гроші для лікування від згубної залежності.

Актриса Катерина Зінченко (фото – Штуки-Дрюки)

"Сина періодично лікую від наркозалежності. З донькою не спілкуюся. Вона мене ненавидить, каже, що я її недолюбила. А мені було важко, я хотіла вижити, боролася за кожен шматок хліба. Батько сина відразу сказав, що дитина йому не потрібна, мовляв , я повинна сама вирішувати, народжувати мені чи ні", – зізналася 59-річна актриса і додала:

"Всіх я тягла на своєму горбу – сама ростила дітей, лікувала матір після інсульту, доглядала за глухим батьком... Але це був найщасливіший час – у мене були батьки, діти, яким я була потрібна... Зараз батьків немає, діти пішли, собака померла. Я залишилася одна".

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