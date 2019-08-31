Актриса "Жіночого кварталу" вийшла майже гола на сцену: з'явилося фото

Актриса "95 Кварталу", учасниця нового сезону "Жіночий квартал" Валерія Товстолес розбурхала чоловічу аудиторію оголеними грудьми.

Вона вийшла на сцену під час зйомок фестивалю "Весело" в Туреччині з посудом і меню, якими прикривала всі принади, передає прес-служба студії.

"На відпочинку жінок з дітьми впізнати в натовпі легко. Вони – в парео. Взагалі парео – як прапор над підкореної територією. Символ того, що бастіон взято, і поживитися тут більше нема чим", – йдеться в описі.

Валерія Товстолес роздяглася для номера kvartal95.com

Уточнюється, що випуск вийде на телеканалі "1+1" в останній день літа. На глядачів чекають номера, де події розгортаються за барною стійкою, в кабінеті дієтолога і в гаремі. Гарячим номером стане та сама мініатюра, в якій чоловік і дружина приходять до ресторану з еротичною тематикою.

Саме заради цього номера Товстолес роздяглася. Після зйомок актриса зізналася, що дуже хвилювалася перед цим номером.

Учасники "Кварталу" на зйомках в Туреччині kvartal95.com/

"Так склалися обставини, що спочатку костюм для цього номеру був іншим і не так реалістично виглядав, але ж весь гумор був побудований саме на оголених офіціантах. Ми спробували придумати інший варіант костюма, а точніше його відсутність. У результаті номер вийшов в рази смішнішим і реалістичнішим, коли ми з Валіком (актор Валентин Міхієнко) вийшли на сцену без одягу", – пояснила вона.

За словами Валерії, в той день було дуже холодно в Туреччині, а на репетиції вдень навіть почався ураган. "Судячи з реакції в залі, ми все зробили правильно. Чоловічі журнали мене не особливо цікавлять. Так, я не соромлюся свого тіла і завжди вибираю наряди, які підкреслюють мою фігуру. Але я люблю в жінках загадку, до речі, як і в чоловіків. Загалом всього має бути в міру", – додала актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі багато обговорювали перший випуск "Кварталу" без Володимира Зеленського. Нещодавно вийшло повне відео, яке зазнало критики.

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