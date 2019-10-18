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18 жовтня • оновлено в 08:42
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Актриса з серіалу "Друзі" потрапила в жахливу ДТП: опубліковано відео

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Популярна американська актриса Гелен Гант потрапила в жахливу ДТП в Лос-Анджелесі.

Так, відео з місця аварії опублікував портал TMZ. Відомо, що Гелен їхала на своєму чорному позашляховику і на перехресті зіткнулася з іншим автомобілем. У момент дорожнього інциденту актриса перебувала на пасажирському сидінні авто, яке перевернулося (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Гелен Гант

Гелен Гант

Фото: TMZ

Гелен Гант потрапила в ДТП

Гелен Гант потрапила в ДТП

Фото: TMZ

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Зазначається, що актрису екстрено госпіталізували, проте незабаром її виписали. Зараз життю Гелен нічого не загрожує.

Машина актриси перекинулася

Машина актриси перекинулася

Фото: TMZ

Нагадаємо, що Гелен Гант володарка чотирьох премій "Еммі", трьох "Золотих глобусів" і одного "Оскара". Популярність актрисі принесли такі фільми як: "Друзі" і "Без розуму від тебе".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше автомобіль, який перевозив концертне обладнання російського співака Філіпа Кіркорова, потрапив в ДТП на трасі під Волгодонську на шляху до анексованого РФ Криму.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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