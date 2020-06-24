Актриса з оточення Лукашенка виступила проти білоруського ОМОНу

Антон Малиновський Люди 22:32, 24.06.2020 Оновлено: 22:50, 24.06.2020

Білоруська актриса Марта Голубєва, яка раніше часто з'являлася в компанії президента країни Олександра Лукашенка, висловилася проти дій ОМОНу на тлі протестів.

У своєму Instagram-акаунті актриса опублікувала пост і stories, де засудила дії поліції під час затримання людей під магазином symbal.by. Раніше у цього ж магазину вилучили 419 футболок з написом "Психо3%", нібито натякає на чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Після під магазином затримали кілька людей, які стояли в черзі. Актриса заявила, що буде підтримувати цього виробника.

"Люди були затримані за те, що стояли в черзі в магазині. Дорогі symbal.by, я носитиму вашу футболку щодня. У мене також є ваша чашка", – написала вона.

Марта Голубєва висловилася проти дій ОМОНу
Instagram Марти Голубєвої

В окремій публікації вона зазначила, що іноді хочеться "не чути, не бачити і не думати".

"Іноді хочеться не чути, не бачити і не думати. Але ви чуєте, бачите і думаєте. Зрештою, твоя земля тут. І вона теж усе бачить", – додала Марта Голубєва.

Сама Марта Голубєва є актрисою Купальського театру й екссолісткою групи "Вераси". У 2008 році вона танцювала поруч із Лукашенком у День незалежності і тоді ж влітку орендувала квартиру неподалік від резиденції президента. Після вона неодноразово з'являлася на публіці в компанії Лукашенка і збирала кавуни на його ділянці.

Марта Голубєва висловилася проти дій ОМОНу
Instagram Марти Голубєвої
Марта Голубєва разом з Олександром Лукашенком
Наша Нива
Марта Голубєва збирала кавуни на ділянці Лукашенка
Белта
Марта Голубєва разом з Олександром Лукашенком
Наша Нива

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську після розгону і затримання учасників акції протесту рапорти про звільнення написали 15 бійців ОМОН.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Діти "низької якості": Третьякова потрапила до скандалу через різке висловлювання. Відео

В Україні встановлено новий антирекорд щодо COVID-19: статистика МОЗ на 24 червня

"Я тебе не сосна": в таких футболках обязаны прийти в ВР все женщины СН

Кравець із "Кварталу 95" розповіла, чи збирається йти в політику

Аллахвердієва стала на бік "слуг" і назвала фейком розмову про "корабельну сосну": українці не повірили