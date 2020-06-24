Актриса з оточення Лукашенка виступила проти білоруського ОМОНу

Білоруська актриса Марта Голубєва, яка раніше часто з'являлася в компанії президента країни Олександра Лукашенка, висловилася проти дій ОМОНу на тлі протестів.

У своєму Instagram-акаунті актриса опублікувала пост і stories, де засудила дії поліції під час затримання людей під магазином symbal.by. Раніше у цього ж магазину вилучили 419 футболок з написом "Психо3%", нібито натякає на чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Після під магазином затримали кілька людей, які стояли в черзі. Актриса заявила, що буде підтримувати цього виробника.

"Люди були затримані за те, що стояли в черзі в магазині. Дорогі symbal.by, я носитиму вашу футболку щодня. У мене також є ваша чашка", – написала вона.

Марта Голубєва висловилася проти дій ОМОНу Instagram Марти Голубєвої

В окремій публікації вона зазначила, що іноді хочеться "не чути, не бачити і не думати".

"Іноді хочеться не чути, не бачити і не думати. Але ви чуєте, бачите і думаєте. Зрештою, твоя земля тут. І вона теж усе бачить", – додала Марта Голубєва.

Сама Марта Голубєва є актрисою Купальського театру й екссолісткою групи "Вераси". У 2008 році вона танцювала поруч із Лукашенком у День незалежності і тоді ж влітку орендувала квартиру неподалік від резиденції президента. Після вона неодноразово з'являлася на публіці в компанії Лукашенка і збирала кавуни на його ділянці.

Марта Голубєва висловилася проти дій ОМОНу Instagram Марти Голубєвої

Марта Голубєва разом з Олександром Лукашенком Наша Нива

Марта Голубєва збирала кавуни на ділянці Лукашенка Белта

Марта Голубєва разом з Олександром Лукашенком Наша Нива

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську після розгону і затримання учасників акції протесту рапорти про звільнення написали 15 бійців ОМОН.