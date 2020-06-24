МоваЯзык

Топтеми:

Актриса з оточення Лукашенка виступила проти білоруського ОМОНу

Антон Малиновський
Антон Малиновський
Люди
1,4 т.
Марта Голубева висловилася проти дій ОМОНу

Марта Голубева висловилася проти дій ОМОНу

Білоруська актриса Марта Голубєва, яка раніше часто з'являлася в компанії президента країни Олександра Лукашенка, висловилася проти дій ОМОНу на тлі протестів.

У своєму Instagram-акаунті актриса опублікувала пост і stories, де засудила дії поліції під час затримання людей під магазином symbal.by. Раніше у цього ж магазину вилучили 419 футболок з написом "Психо3%", нібито натякає на чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Після під магазином затримали кілька людей, які стояли в черзі. Актриса заявила, що буде підтримувати цього виробника.

"Люди були затримані за те, що стояли в черзі в магазині. Дорогі symbal.by, я носитиму вашу футболку щодня. У мене також є ваша чашка", – написала вона.

Марта Голубєва висловилася проти дій ОМОНу

Марта Голубєва висловилася проти дій ОМОНу Instagram Марти Голубєвої

В окремій публікації вона зазначила, що іноді хочеться "не чути, не бачити і не думати".

"Іноді хочеться не чути, не бачити і не думати. Але ви чуєте, бачите і думаєте. Зрештою, твоя земля тут. І вона теж усе бачить", – додала Марта Голубєва.

Сама Марта Голубєва є актрисою Купальського театру й екссолісткою групи "Вераси". У 2008 році вона танцювала поруч із Лукашенком у День незалежності і тоді ж влітку орендувала квартиру неподалік від резиденції президента. Після вона неодноразово з'являлася на публіці в компанії Лукашенка і збирала кавуни на його ділянці.

Марта Голубєва висловилася проти дій ОМОНу

Марта Голубєва висловилася проти дій ОМОНу Instagram Марти Голубєвої

Марта Голубєва разом з Олександром Лукашенком

Марта Голубєва разом з Олександром Лукашенком Наша Нива

Марта Голубєва збирала кавуни на ділянці Лукашенка

Марта Голубєва збирала кавуни на ділянці Лукашенка Белта

Марта Голубєва разом з Олександром Лукашенком

Марта Голубєва разом з Олександром Лукашенком Наша Нива

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську після розгону і затримання учасників акції протесту рапорти про звільнення написали 15 бійців ОМОН.

БілорусьпротестОлександр Лукашенко
Поділитися в Facebook
  1. /Шоу
  2. /Люди