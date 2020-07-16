Актриса із "Ксена: принцеса-воїн" і "Робокоп-2" померла напередодні дня народження
У Лос-Анджелесі, США, за день до свого 56-річчя померла американська актриса і танцівниця Галін Горг.
Причиною смерті став рак. За словами сестри акторки, злоякісне захворювання поширилося по всьому тілу Галін, захопивши легені, пише The Mirror.
Коли її стан погіршився, жінку госпіталізували в онкологічну клініку. Лікарі відразу озвучили трагічний прогноз, через кілька днів Горг померла.
Зазначимо, пік кар'єри Галін Горг припав на 1990-і роки, вона була відома ролями у фільмі "Робокоп 2", "На гребені хвилі", а також завдяки серіалам "Принц із Беверлі-Хіллз", "Ксена: принцеса-воїн", "Твін Пікс".
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