Актриса з "Гаррі Поттера" та син засновника Playboy вперше стали батьками

Ольга Веркалець Люди 16:59, 25.08.2020

Британська актриса, яка зіграла Пансі Паркінсон у серії фільмів про Гаррі Поттера, Скарлет Бірн народила дочку від Купера Хефнера, сина засновника журналу Playboy Х'ю Хефнера.

Про це батько новонародженої повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з дружиною та дитиною. Дівчинку назвали на честь бабусі Купера – Бетсі Олдрідж-Конрад, яка померла в липні 2020 року (знімок дивіться нижче).

"Ми раді повідомити, що народилася Бетсі Роуз Хефнер. Ми з нетерпінням чекаємо можливості опинитися вдома і провести час разом всією сім'єю", – поділився Хефнер.

У зіркової пари народилася дівчинка
Instagram Купера Хефнера

Відзначимо, пара зіграла весілля в 2019 році. До цього вони зустрічалися протягом шести років. Про вагітність актриси стало відомо навесні, а 11 липня вона влаштувала в Zoom віртуальний baby shower.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасниця першого сезону реаліті "Від пацанки до панянки" (Новий канал) і героїня серіаліті "Пацанки. Нове життя" Людмила Понзель на прізвисько "БДСМ" народила первістка.

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