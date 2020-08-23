Українська актриса звинуватила колегу в домаганнях: дівчині порадили "змінити професію"

Київська актриса Тетяна Острецова звинуватила колегу Володимира Владимирова в нібито сексуальних домаганнях на знімальному майданчику.

Дівчина розповіла про інцидент на своїй сторінці в Facebook. За її словами, це сталося під час сцени, і вона не наважилася зупинити зйомки. Острецова зізналася, що шкодує про це.

"[Він] неодноразово ліз своїми руками мені між ніг. У першому дублі у нього це вийшло. Коли в сцені мене потрібно було тримати за коліна, нібито заспокоювати, цей му*ак ліз мені між ніг. У другому дублі, коли він підбігає до мене ззаду – він лапав мене за сідниці", – написала дівчина.

Актриса вважає, що Владимиров і раніше чіплявся до дівчат, проте через страх вони мовчать.

"Протягом 4-5 дублів цей збоченець кожен раз намагався підніматися рукою вище колін, але я викручувалася. Я досі відчуваю на своєму тілі відчуття від цього морального виродка", – розповіла Острецова.

Пост дівчини прокоментував актор київського театру ім. Лесі Українки Михайло Аугуст. Він звинуватив актрису, назвав її "недотрогою" і порадив змінити професію.

"Мужик молодець, я б ще крутіше з тобою зробив", – написав він. Додамо, повідомлення актор незабаром видалив.

Коментар Михайла Аугуста

Фото колеги, які актриса опублікувала в соцмережі Facebook / Тетяна Острецова

Володимир Владимиров Facebook / Тетяна Острецова

Пост дівчини

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогерка на ім'я Аліна звинуватила в домаганнях російського актора Гошу Куценка. За словами дівчини, одружений чоловік демонстрував їй знаки уваги і намагався заманити в ресторан готелю.