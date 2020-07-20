Актриса розповіла, який сором пережила на кастингу до "50 відтінків сірого"

Ольга Веркалець Люди 17:39, 20.07.2020

Американська актриса, зірка серіалу "Рівердейл" Люсі Хейл, яка пробувалася на роль Анастейші Стіл у фільмі "50 відтінків сірого" розповіла, якого сорому зазнала на кастингу через відверті монологи.

Про пережите артистка розповіла в інтерв'ю Associated Press. Запис бесіди видання опублікувало в Twitter.

Коли знаменитість читала один з монологів героїні, то раптом усвідомила, що її збентежив і шокував текст. Вона навіть не зрозуміла до кінця, про що тоді говорила. Дівчина не засмутилася, що їй не дісталася роль головної героїні, адже сам кастинг її сильно налякав. У підсумку Анастейшу Стіл зіграла Дакота Джонсон.

Головну героїню зіграла Дакота Джонсон
InStyle.ru

"Я була трохи наївна стосовно всього цього, але все одно пішла на кастинг. Я була дуже молода. Це було не десять років тому, але досить давно", – підкреслила 31-річна Хейл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка трилогії "50 відтінків сірого" американська актриса Дакота Джонсон продемонструвала голі груди на церемонії закриття 17-го Міжнародного кінофестивалю в Марракеші.

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