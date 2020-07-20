Актриса розповіла, який сором пережила на кастингу до "50 відтінків сірого"
Люсі Хейл розповіла, який сором пережила на кастингу до "50 відтінків сірого". Krot.info
Американська актриса, зірка серіалу "Рівердейл" Люсі Хейл, яка пробувалася на роль Анастейші Стіл у фільмі "50 відтінків сірого" розповіла, якого сорому зазнала на кастингу через відверті монологи.
Про пережите артистка розповіла в інтерв'ю Associated Press. Запис бесіди видання опублікувало в Twitter.
Коли знаменитість читала один з монологів героїні, то раптом усвідомила, що її збентежив і шокував текст. Вона навіть не зрозуміла до кінця, про що тоді говорила. Дівчина не засмутилася, що їй не дісталася роль головної героїні, адже сам кастинг її сильно налякав. У підсумку Анастейшу Стіл зіграла Дакота Джонсон.
Головну героїню зіграла Дакота Джонсон InStyle.ru
"Я була трохи наївна стосовно всього цього, але все одно пішла на кастинг. Я була дуже молода. Це було не десять років тому, але досить давно", – підкреслила 31-річна Хейл.
Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка трилогії "50 відтінків сірого" американська актриса Дакота Джонсон продемонструвала голі груди на церемонії закриття 17-го Міжнародного кінофестивалю в Марракеші.