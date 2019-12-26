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26 грудня • оновлено в 12:36
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"Не хочуть знімати": актриса розповіла про нові проблеми Асмус через порно в "Тексті"

2.2т
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Російська актриса та телеведуча Ірина Старшенбаум розповіла про проблеми Христини Асмус через порно в фільмі "Текст".

Так, за словами знаменитості, Асмус тепер не хочуть знімати у своїх фільмах продюсери. Адже якщо оголюєшся, країна це не приймає, і це надалі лякає їх. Про це пише "HELLO! Russia".

Ірина Старшенбаум та Христина Асмус

Ірина Старшенбаум та Христина Асмус

"Якщо оголюєшся, країна це не приймає, і це надалі лякає продюсерів таке ж теж може бути. І вони її (Христину Асмус, прим. ред.) вже не дуже хочуть знімати. Проблема в тому, що у нас немає ніші еротичного кіно. Я знала, що у випадку з "Текстом" все так буде", — розповіла Ірина.

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Крім того, актриса додала, що їй теж пропонували зніматися в цьому фільмі, але вона відмовилася.

"Мені пропонували зніматися в цьому фільмі. Але все залежить, звичайно, від того, чому ти туди йдеш. І все залежить ще від людини, з якою ти можеш дозволити собі будь-яке оголення, не тільки фізичне. Від "Тексту" в результаті я відмовилася", — зазначила Ірина.

Іван Янковський та Христина Асмус

Іван Янковський та Христина Асмус

Кадр з фільму "Текст"

Старшенбаум зізналася, що причиною відмови став не інший проєкт, а можлива незручна ситуація на зйомках.

"Ні, ну це дивно просто. По-перше, у нас з Олександром Петровим є ряд спільних робіт. По-друге, мені здалася дивною сцена, де він дивиться еротичний епізод, в якому зіграли Христина та Ваня Янковський. І, власне, він реагує на неї певним чином. І я просто уявила пекло, яке нас чекає після цього..." — підсумувала актриса.

Ірина Старшенбаум та Олександр Петров

Ірина Старшенбаум та Олександр Петров

Фото: 24smi.org

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
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