"Не хочуть знімати": актриса розповіла про нові проблеми Асмус через порно в "Тексті"

Російська актриса та телеведуча Ірина Старшенбаум розповіла про проблеми Христини Асмус через порно в фільмі "Текст".

Так, за словами знаменитості, Асмус тепер не хочуть знімати у своїх фільмах продюсери. Адже якщо оголюєшся, країна це не приймає, і це надалі лякає їх. Про це пише "HELLO! Russia".

Ірина Старшенбаум та Христина Асмус

"Якщо оголюєшся, країна це не приймає, і це надалі лякає продюсерів — таке ж теж може бути. І вони її (Христину Асмус, — прим. ред.) вже не дуже хочуть знімати. Проблема в тому, що у нас немає ніші еротичного кіно. Я знала, що у випадку з "Текстом" все так буде", — розповіла Ірина.

Крім того, актриса додала, що їй теж пропонували зніматися в цьому фільмі, але вона відмовилася.

"Мені пропонували зніматися в цьому фільмі. Але все залежить, звичайно, від того, чому ти туди йдеш. І все залежить ще від людини, з якою ти можеш дозволити собі будь-яке оголення, не тільки фізичне. Від "Тексту" в результаті я відмовилася", — зазначила Ірина.

Іван Янковський та Христина Асмус Кадр з фільму "Текст"

Старшенбаум зізналася, що причиною відмови став не інший проєкт, а можлива незручна ситуація на зйомках.

"Ні, ну це дивно просто. По-перше, у нас з Олександром Петровим є ряд спільних робіт. По-друге, мені здалася дивною сцена, де він дивиться еротичний епізод, в якому зіграли Христина та Ваня Янковський. І, власне, він реагує на неї певним чином. І я просто уявила пекло, яке нас чекає після цього..." — підсумувала актриса.

Ірина Старшенбаум та Олександр Петров Фото: 24smi.org

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У прокат вийшов фільм "Текст", в якому Асмус виконала головну роль і він відразу ж спровокував скандал: одним з найбільш обговорюваних епізодів картини стала еротична сцена Асмус разом з Іваном Янковським.

Користувачі мережі накинулися на Христину і почали її засуджувати за таку провокаційну роль. Вони також почали завалювати її чоловіка, коміка Гарика Харламова питаннями: як він міг дозволити дружині знятися в подібному.

Телеведуча Ксенія Собчак поскаржилася на голі груди Асмус.

Пізніше в мережі з'явилося повне відео скандальної еротичної сцени з російською актрисою Христиною Асмус з фільму "Текст".

Також стало відомо, що під час зйомок використовувалися спеціальні накладки, тому актори навіть не торкалися одне одного.

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