Актриса Проклова назвала Єфремова "хворим" після смертельного ДТП
Російська актриса Олена Проклова назвала "хворою людиною" артиста Михайла Єфремова, який у червні у влаштував смертельне ДТП в центрі Москви.
Так, Проклова тісно спілкувалася з батьком Михайла Олегом Єфремовим. За її словами, Михайло – хороша і відповідальна людина, однак на нього сильно вплинуло захоплення алкоголем. Про це йшла мова в інтерв'ю актриси виданню "СтарХит".
При цьому артистка вказала, що Єфремов повинен понести покарання, але цькування з боку публіки необхідно припинити. так як він "хвора людина".
"Безумовно, кожна людина повинна відповідати за свої дії. І Михайло не виняток, незважаючи на всі його таланти. Але мені здається, у суспільства має бути чітке розуміння, що строго судити можна тільки себе. Ситуація дуже непроста. Людина хвора і, безумовно, не хотіла таких наслідків... Уявіть себе на місці Михайла. Запитайте себе: а як би я себе повів?" – висловилася Проклова.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" і допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати і дружина потрапили до лікарні у важкому стані.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельне ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ. З цієї частини Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.