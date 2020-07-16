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Актриса Проклова назвала Єфремова "хворим" після смертельного ДТП

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Олена Проклова висловилася про Олега Єфремова

Олена Проклова висловилася про Олега Єфремова. колаж

Російська актриса Олена Проклова назвала "хворою людиною" артиста Михайла Єфремова, який у червні у влаштував смертельне ДТП в центрі Москви.

Так, Проклова тісно спілкувалася з батьком Михайла Олегом Єфремовим. За її словами, Михайло – хороша і відповідальна людина, однак на нього сильно вплинуло захоплення алкоголем. Про це йшла мова в інтерв'ю актриси виданню "СтарХит".

При цьому артистка вказала, що Єфремов повинен понести покарання, але цькування з боку публіки необхідно припинити. так як він "хвора людина".

Михайло Єфремов на місці ДТП

Михайло Єфремов на місці ДТП Фокус

"Безумовно, кожна людина повинна відповідати за свої дії. І Михайло не виняток, незважаючи на всі його таланти. Але мені здається, у суспільства має бути чітке розуміння, що строго судити можна тільки себе. Ситуація дуже непроста. Людина хвора і, безумовно, не хотіла таких наслідків... Уявіть себе на місці Михайла. Запитайте себе: а як би я себе повів?" – висловилася Проклова.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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