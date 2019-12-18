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18 грудня • оновлено в 04:01
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Актриса пояснила, чому пішла з Disney у порно: фото красуні

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Актриса Мейтленд Уорд пояснила чому покинула студію Disney заради порно. Вона заявила, що в фільмах для дорослих заробляє значно більше.

42-річна артистка зізналася, що зовсім не шкодує про свій вибір. Про це повідомляє видання Daily Beast.

Актриса пояснила, чому пішла з Disney у порно: фото красуні
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"Коли люди говорять, що мені довелося піти в порно, я сміюся. Це хороша робота, а я отримую більше грошей зараз", - поділилася зірка.

Уорд згадала, що її агент був незадоволений, коли вона почала постити еротичні знімки в Instagram, тому вона почала зніматися в порно, пояснивши це бажанням бути собою. За словами знаменитості, наразі вона заробляє до 62 тисяч доларів на місяць.

Мейтленд Уорд знімалася в таких серіалах, як "Правила спільного життя", "Великий ремонт", "Зухвалі і красиві" і "Бостонська школа".

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Автор
Марія Дідик
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