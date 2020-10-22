Актору Єфремову пом'якшили вирок

Ольга Веркалець Люди 17:32, 22.10.2020 Оновлено: 17:54, 22.10.2020

Російському актору Михайлу Єфремову, який скоїв смертельну ДТП в центрі Москви, пом'якшили вирок. Тепер артист відсидить 7,5 років колонії загального режиму замість обіцяних 8-ми.

Про це повідомив кореспондент видання "Известия". Під час розгляду скарги захисту Єфремову прокуратура Москви та родичі загиблого виступили проти перегляду вироку.

Проте суддя визнала пом'якшувальною обставиною те, що актор виплатив компенсацію потерпілим у справі. Захист артиста оскаржуватиме рішення суду.

Єфремову змінили вирок.
МК

Раніше під час засідання суду троє потерпілих – вдова Захарова Маргарита, його брат і молодший син – зажадали від артиста компенсацію в один рубль (36 копійок). Старший син загиблого Віталій попросив 7 млн ​​рублів (2,5 млн грн), але суд скоротив розмір компенсації до 800 тисяч рублів (290 тисяч грн).

Також Єфремов готовий виплатити компенсацію матері та цивільній дружині загиблого в аварії Сергія Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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