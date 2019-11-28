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29 листопада • оновлено в 11:20
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Акторові з Росії заборонили в'їзд до України: джерело назвало ім'я

18.7т
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Російський актор не зміг потрапити на територію України через відвідування анексованого РФ Криму. Ним виявився Микола Іванов ("Знахарь", "Цезарь").

Прикордонна служба на своєму сайті не назвала імені росіянина, але підкреслила, що він намагався в'їхати до країни через пункт пропуску "Бориспіль".

Джерело в правоохоронних органах повідомило OBOZREVATEL ім'я артиста: "Це Микола Іванов, 1980 року народження".

Акторові з Росії заборонили в'їзд до України: названо ім'я
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Громадянин Російської Федерації прибув рейсом із Мінська, а під час бесіди розповів, що відвідував Крим минулоріч. У зв'язку з цим Україна заборонила йому в'їзд терміном на три роки.

Акторові з Росії заборонили в'їзд до України: названо ім'я
Акторові з Росії заборонили в'їзд до України: названо ім'я
Акторові з Росії заборонили в'їзд до України: названо ім'я
Акторові з Росії заборонили в'їзд до України: названо ім'я

Чоловік був відправлений назад до Мінська.

Микола Іванов у аеропорту "Бориспіль"

Микола Іванов у аеропорту "Бориспіль"

instagram.com/nikolayivanooov

Як раніше писав OBOZREVATEL, міністерство культури України внесло чотирьох російських акторів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

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Автор
Марія Дідик
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Николаев Олег
Николаев Олег
Человек, достойный уважения. Не знал такого актёра, но теперь знаю.
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Зажатая в безжалостные клещи, по кромке обреченности скользя. – она способна на такие вещи, что и в бреду вообразить нельзя! И нощно нас гнобящие, и денно, опомнитесь! Не сладок ваш удел. Терпение России беспредельно. Но у всего имеется предел....
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4
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Рагули в своём репертуаре
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