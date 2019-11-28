Акторові з Росії заборонили в'їзд до України: джерело назвало ім'я

Російський актор не зміг потрапити на територію України через відвідування анексованого РФ Криму. Ним виявився Микола Іванов ("Знахарь", "Цезарь").

Прикордонна служба на своєму сайті не назвала імені росіянина, але підкреслила, що він намагався в'їхати до країни через пункт пропуску "Бориспіль".

Джерело в правоохоронних органах повідомило OBOZREVATEL ім'я артиста: "Це Микола Іванов, 1980 року народження".

Громадянин Російської Федерації прибув рейсом із Мінська, а під час бесіди розповів, що відвідував Крим минулоріч. У зв'язку з цим Україна заборонила йому в'їзд терміном на три роки.

Чоловік був відправлений назад до Мінська.

Микола Іванов у аеропорту "Бориспіль" instagram.com/nikolayivanooov

Як раніше писав OBOZREVATEL, міністерство культури України внесло чотирьох російських акторів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

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