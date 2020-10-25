Акторка Хіларі Дафф стане мамою втретє

Американська акторка Хіларі Дафф вагітна втретє від свого чоловіка, музиканта гурту The Come Clean Меттью Коме.

Про радісну новину знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagram.

33-річна Дафф опублікувала чуттєве відео з коханим, на якому обранець виконавиці ніжно погладжує її кругленький живіт.

"Наша сім'я зростає. Хоча поки більше я", – підписала знімок в Instagram акторка.

Відзначимо, що для Дафф це буде третя дитина. Від першого шлюбу з Майклом Комрі зірка виховує 8-річного сина Луку. У Дафф і Меттью також вже є одна загальна дитина - 2-х річна донька Бенкс.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, зірки "Гри Престолів" Харінгтон і Леслі вперше стануть батьками.