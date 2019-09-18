Актори, бізнесмени і "чорний лебідь": які зірки були на весіллі Бондарчука

17 вересня в Санкт-Петербурзі відбулося весілля російського режисера Федора Бондарчука і Пауліни Андрєєвої. На захід були запрошені безліч знаменитостей.

Так, серед запрошених були Філіп Янковський і Антон Табаков, молодята Собчак і Богомолов та багато інших.

Весілля відвідали актриси Ганна Чіповська і Світлана Устинова, гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст, гендиректор ВДТРК Антон Златопольский, глава групи "Боско" Михайло Куснирович, продюсери Олександр Роднянський і Ілля Стюарт, племінник Бондарчука, актор Костянтин Крюков, дочка першого російського президента Бориса Єльцина Тетяна Юмашева з чоловіком.

Актор і ресторатор Антон Табаков fontanka.ru

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Глава "Першого каналу" Костянтин Ернст fontanka.ru

Глава групи Bosco Михайло Куснирович fontanka.ru

Актор, режисер Філіп Янковський fontanka.ru

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Гендиректор ВГТРК Антон Златопольский з дружиною, телеведучою Дар'єю Спірідонової fontanka.ru

Продюсер Ілля Стюарт fontanka.ru

Телеведуча Ксенія Собчак і режисер Костянтин Богомолов fontanka.ru

Актриси Світлана Устинова і Анна Чіповська fontanka.ru

Зазначимо, що Собчак викликала справжній фурор в мережі. Багато шанувальників журналістки порівняли назвали її "чорним лебедем" через вишукану сукню в чорних тонах.

Як раніше писав OBOZREVATEL, багато хто очікував масштабне і дороге торжество, тому що пара винайняла особняк середини 18 століття на Невському - Будинок Беггрова. На захід, який було заплановано на 17 вересня, молодята запросили близько 200 осіб, половині з яких оплатили дорогу та проживання в готелі.

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