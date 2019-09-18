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18 вересня • оновлено в 11:58
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Актори, бізнесмени і "чорний лебідь": які зірки були на весіллі Бондарчука

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17 вересня в Санкт-Петербурзі відбулося весілля російського режисера Федора Бондарчука і Пауліни Андрєєвої. На захід були запрошені безліч знаменитостей.

Так, серед запрошених були Філіп Янковський і Антон Табаков, молодята Собчак і Богомолов та багато інших.

Актори, бізнесмени і "чорний лебідь": які зірки були на весіллі Бондарчука
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Весілля відвідали актриси Ганна Чіповська і Світлана Устинова, гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст, гендиректор ВДТРК Антон Златопольский, глава групи "Боско" Михайло Куснирович, продюсери Олександр Роднянський і Ілля Стюарт, племінник Бондарчука, актор Костянтин Крюков, дочка першого російського президента Бориса Єльцина Тетяна Юмашева з чоловіком.

Актор і ресторатор Антон Табаков

Актор і ресторатор Антон Табаков

fontanka.ru

Актори, бізнесмени і "чорний лебідь": які зірки були на весіллі Бондарчука

fontanka.ru

Актори, бізнесмени і "чорний лебідь": які зірки були на весіллі Бондарчука

fontanka.ru

Глава "Першого каналу" Костянтин Ернст

Глава "Першого каналу" Костянтин Ернст

fontanka.ru

Глава групи Bosco Михайло Куснирович

Глава групи Bosco Михайло Куснирович

fontanka.ru

Актор, режисер Філіп Янковський

Актор, режисер Філіп Янковський

fontanka.ru

Актори, бізнесмени і "чорний лебідь": які зірки були на весіллі Бондарчука

fontanka.ru

Гендиректор ВГТРК Антон Златопольский з дружиною, телеведучою Дар'єю Спірідонової

Гендиректор ВГТРК Антон Златопольский з дружиною, телеведучою Дар'єю Спірідонової

fontanka.ru

Продюсер Ілля Стюарт

Продюсер Ілля Стюарт

fontanka.ru

Телеведуча Ксенія Собчак і режисер Костянтин Богомолов

Телеведуча Ксенія Собчак і режисер Костянтин Богомолов

fontanka.ru

Актриси Світлана Устинова і Анна Чіповська

Актриси Світлана Устинова і Анна Чіповська

fontanka.ru

Зазначимо, що Собчак викликала справжній фурор в мережі. Багато шанувальників журналістки порівняли назвали її "чорним лебедем" через вишукану сукню в чорних тонах.

Актори, бізнесмени і "чорний лебідь": які зірки були на весіллі Бондарчука

Як раніше писав OBOZREVATEL, багато хто очікував масштабне і дороге торжество, тому що пара винайняла особняк середини 18 століття на Невському - Будинок Беггрова. На захід, який було заплановано на 17 вересня, молодята запросили близько 200 осіб, половині з яких оплатили дорогу та проживання в готелі.

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Особи
Ксенія Собчак Федір Бондарчук Пауліна Андрєєва
Місце
Росія Санкт-Петербург
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