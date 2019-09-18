Актори, бізнесмени і "чорний лебідь": які зірки були на весіллі Бондарчука

17 вересня в Санкт-Петербурзі відбулося весілля російського режисера Федора Бондарчука і Пауліни Андрєєвої. На захід були запрошені безліч знаменитостей.
Так, серед запрошених були Філіп Янковський і Антон Табаков, молодята Собчак і Богомолов та багато інших.
Весілля відвідали актриси Ганна Чіповська і Світлана Устинова, гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст, гендиректор ВДТРК Антон Златопольский, глава групи "Боско" Михайло Куснирович, продюсери Олександр Роднянський і Ілля Стюарт, племінник Бондарчука, актор Костянтин Крюков, дочка першого російського президента Бориса Єльцина Тетяна Юмашева з чоловіком.
Актор і ресторатор Антон Табаков
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Глава "Першого каналу" Костянтин Ернст
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Глава групи Bosco Михайло Куснирович
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Актор, режисер Філіп Янковський
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Гендиректор ВГТРК Антон Златопольский з дружиною, телеведучою Дар'єю Спірідонової
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Продюсер Ілля Стюарт
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Телеведуча Ксенія Собчак і режисер Костянтин Богомолов
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Актриси Світлана Устинова і Анна Чіповська
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Зазначимо, що Собчак викликала справжній фурор в мережі. Багато шанувальників журналістки порівняли назвали її "чорним лебедем" через вишукану сукню в чорних тонах.
Як раніше писав OBOZREVATEL, багато хто очікував масштабне і дороге торжество, тому що пара винайняла особняк середини 18 століття на Невському - Будинок Беггрова. На захід, який було заплановано на 17 вересня, молодята запросили близько 200 осіб, половині з яких оплатили дорогу та проживання в готелі.
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