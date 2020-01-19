"Нєх*й шастати!" Українців розбурхала заборона на в'їзд акторам-кримнашистам

Російський актор Марат Башаров, який виступав в анекованому Криму, прокоментував скасування своїх гастролей в Україні разом з акторами вистави "Ідея Фікс".

Під останнім постом в Instagram, у якому він показав сюрприз, підготовлений для нього дітьми, артист розповів, що організатори заходу "тягнули до останнього".

"Навіть квитки нам не показували, бо не купували їх", – написав актор, відповідаючи коментаторам.

Марат Башаров instagram.com/marabash1

"Ми навіть нікуди не вилітали! Вчора вдень нам повідомили, що гастролі відміняються", – пояснив Башаров.

Він також заявив, що його виступ у Запоріжжі "зірвали і домоглися, щоб його не пустили в країну".

Свою поїздку до Криму актор пояснив так: "Я татарин! І в Криму у мене будиночок, від бабусі... Це земля моєї бабусі. Яка там жила до того, як Крим подарували вам, українцям! Так що хто був у себе вдома, а хто там бував у гостях?"

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Деякі коментатори різко відповіли росіянину. "Нєх*й шастати до нас в Україну!" "Геть цю московську гидоту", – написали вони.

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Нагадаємо, 19 січня Держприкордонслужба заявила, що чотирьом російським артистам, які прибули в аеропорт Запоріжжя з польської Варшави, відмовили у в'їзді в Україну.

Попередньо, йдеться про акторів "Ідеї фікс" Сергія Колесникова, Ларису Удовиченко, Андрія Бутіна та їх супроводжуючого. Башаров, за повідомленнями ЗМІ, на гастролі не поїхав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російській блогерці Олександрі Митрошиній заборонили в'їзд в Україну на три роки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.