Головна Новини
19 січня • оновлено в 23:01
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Нєх*й шастати!" Українців розбурхала заборона на в'їзд акторам-кримнашистам

1.1т
Читати матеріал російською

Російський актор Марат Башаров, який виступав в анекованому Криму, прокоментував скасування своїх гастролей в Україні разом з акторами вистави "Ідея Фікс".

Під останнім постом в Instagram, у якому він показав сюрприз, підготовлений для нього дітьми, артист розповів, що організатори заходу "тягнули до останнього".

"Навіть квитки нам не показували, бо не купували їх", – написав актор, відповідаючи коментаторам.

Новини
Олександр Сєров зібрався до Києва: у 2017 році артист виступав в Криму

Марат Башаров

Марат Башаров

instagram.com/marabash1

"Ми навіть нікуди не вилітали! Вчора вдень нам повідомили, що гастролі відміняються", – пояснив Башаров.

Він також заявив, що його виступ у Запоріжжі "зірвали і домоглися, щоб його не пустили в країну".

Свою поїздку до Криму актор пояснив так: "Я татарин! І в Криму у мене будиночок, від бабусі... Це земля моєї бабусі. Яка там жила до того, як Крим подарували вам, українцям! Так що хто був у себе вдома, а хто там бував у гостях?"

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Деякі коментатори різко відповіли росіянину. "Нєх*й шастати до нас в Україну!" "Геть цю московську гидоту", – написали вони.

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Нагадаємо, 19 січня Держприкордонслужба заявила, що чотирьом російським артистам, які прибули в аеропорт Запоріжжя з польської Варшави, відмовили у в'їзді в Україну.

Попередньо, йдеться про акторів "Ідеї фікс" Сергія Колесникова, Ларису Удовиченко, Андрія Бутіна та їх супроводжуючого. Башаров, за повідомленнями ЗМІ, на гастролі не поїхав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російській блогерці Олександрі Митрошиній заборонили в'їзд в Україну на три роки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Марат Башаров
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
фотографии Instagram шоу-бизнес Новини Росії заборонили в'їзд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
11
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги