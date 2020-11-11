Актора з серіалу "Доктор Хаус" знайшли мертвим у готелі

Популярний американський актор Берт Беласко, що знявся в серіалах "Доктор Хаус" і "Правосуддя", помер у віці 38 років. Його тіло виявили в номері готелю в Річмонді, штат Вірджинія.

Як повідомляє видання TMZ, 38-річний артист прибув на зйомки чергового фільму й оселився в готелі, щоб пройти 14-денний карантин. Коли дівчина Беласко не змогла зв'язатися з ним, то попросила персонал перевірити номер. Вони знайшли тіло актора в ліжку. На простирадлі залишилися сліди крові.

За словами батька Беласко, у його сина була смертельна аневризма. Зараз сім'я чекає результатів розтину.

Берт Беласко дебютував на екранах у 2007 році, зігравши епізодичну роль в серіалі "Доктор Хаус". Після цього зіграв у більш ніж 20 кінофільмах і серіалах, серед яких: "Морська поліція: Новий Орлеан", "Залишимось разом", "Правосуддя", "Американська принцеса", "Мік", "Залишитися в живих", "Супермаркет", "Кі та Піл", "Смола" і ряд інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США 26 липня у віці 83 років помер актор Джон Саксон, який зіграв у культовому фільмі жахів "Кошмар на вулиці В'язів". Причиною смерті стали ускладнення при пневмонії.