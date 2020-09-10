Актора серіалу "Слуга народу" звинуватили в сексуальних домаганнях
Українська актриса Тетяна Острецова звинуватила актора із серіалу "Слуга народу" Володимира Владимирова в сексуальних домаганнях.
Подробицями інциденту дівчина поділилася на особистій сторінці в Facebook. За словами Тетяни, чоловік неодноразово на знімальному майданчику "ліз руками їй між ніг".
"Я була схильна до сексуального домагання на знімальному майданчику! Мені складно було зважитися на цей пост, але я розумію, що мовчати найгірше, що може зробити дівчина в такій ситуації. Якийсь Владимиров Володимир під час сцени, неодноразово ліз своїми руками мені між ніг. У першому дублі у нього це вийшло. Коли в сцені мене потрібно було тримати за коліна, нібито заспокоювати, цей мудак ліз мені між ніг. У другому дублі, коли він підбігає до мене ззаду – він лапав мене за сідниці. Моя помилка в тому, що я відразу ж не зупинила зйомки. Я чітко розуміла, що якщо я дам собі зараз слабину і пущу на самоплив емоції – далі я вже не зможу працювати, оскільки всередині вже була істерика. Тому я боялася, що через мене зірветься зміна. Я це визнаю і шкодую, що не припинила це!" – заявила дівчина.
Актриса також додала, що днями вже написала заяву в поліцію, до якої додала відео та інші наявні у неї зараз докази. Острецова поділилася, що ця ситуація завдала їй велику моральну шкоду і що вона пережила нервовий зрив.
"За фактом скоєних стосовно мене неправомірних дій, мною спільно з юристами зроблено ряд юридичних заходів. У тому числі ми подали заяву про вчинення злочину в поліцію, додавши до неї відео й інші, наявні у мене зараз, докази. Подали її тоді, коли отримали ці докази на руки та разом з юристами продумали подальші дії. Ця ситуація завдала мені велику моральну шкоду. Я пережила нервовий зрив і завдяки близьким людям змогла впоратися з усім потоком негативу і нерозуміння на мою адресу. Я величезне дякую всім за підтримку!" – підсумувала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка видання The Bell Катерина Ареніна заявила, що гравець клубу "Що? Де? Коли?" Михайло Скіпський неодноразово чіплявся до неї, коли їй було 15 років.