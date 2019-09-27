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27 вересня • оновлено в 18:40
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Актора серіалу "Глухар" терміново госпіталізовано: що відомо

2.2т Читати матеріал російською

Відомого російського актора Віктор Балабанов, який знімався у серіалі "Глухар", було терміново госпіталізовано.

Як повідомляє російський "П'ятий канал", він потрапив в одну з московських клінік через проблеми із серцем у п'ятницю, 27 вересня.

Уточнюється, що у Балабанова сталася шлункова тахікардія (порушення ритму серця – аритмія. – Ред.). Журналісти з'ясовують обставини. Відомо, що акторові належить лікування, але інформації, в якому саме він стані – немає.

Віктор Балабанов -

Віктор Балабанов - "Глухар-2"

Наталья1982 - "Кіно-театр"

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Віктор Балабанов – радянський і російський актор театру і кіно, член Союзу кінематографістів Росії, член Спілки театральних діячів Росії, член Гільдії акторів кіно Росії, член партії "Яблуко".

Віктора Балабанова госпіталізовано

Віктора Балабанова госпіталізовано

Victorbalabanov.com

На його рахунку – понад 140 ролей у кіно та 108 ролей в театрі. Через зовнішність часто грав у фільмах і серіалах радянського політичного діяча В'ячеслава Молотова, а також Микиту Хрущова, Володимира Леніна.

Широку популярність актор отримав у російських серіалах, серед яких "Солдати", "Звіробій", "Час Волкова" і "Глухар".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні було екстрено госпіталізовано в московську клініку з інфарктом відомого російського музиканта і актор Петра Мамонова.

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Місце
Росія Москва
Тег
шоу-бизнес
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