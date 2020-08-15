Актора Єфремова виписали з лікарні – ЗМІ
Російського актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП у центрі Москви, виписали з Боткінської лікарні.
Як розповів "ТАСС" адвокат зірки Ельман Пашаєв, артист вже знаходиться вдома. При цьому він заявив, що не знає поки про діагноз Єфремова, хоч і раніше стверджував, що лікарі діагностували в нього інсульт.
Слова адвоката підтвердив виданню "Москва 24" і сімейний лікар Борис Круглий.
"Хто вам сказав, що він у лікарні? Він уже вдома", – зазначив медик.
Нагадаємо, 11 серпня актор знепритомнів у Пресненському суді під час слухання справи про аварію. Повідомлялося, що він потрапив у реанімацію з інсультом і пересувався в інвалідному візку по лікарні. Проте інсайдер спростував інформацію про діагноз "П'ятому каналу".
Під час одного з попередніх слухань свідки розповіли, що за кермом позашляховика, який спровокував аварію, перебував саме Єфремов, хоча раніше цю інформацію заперечували. Зокрема, Олександр Добровінський опублікував відео перших хвилин після ДТП, яке підтверджує причетність російського актора до трагедії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, –помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" й допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення й допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було висунуто звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 12 років.