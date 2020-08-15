Російського актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП у центрі Москви, виписали з Боткінської лікарні.

Як розповів "ТАСС" адвокат зірки Ельман Пашаєв, артист вже знаходиться вдома. При цьому він заявив, що не знає поки про діагноз Єфремова, хоч і раніше стверджував, що лікарі діагностували в нього інсульт.

Слова адвоката підтвердив виданню "Москва 24" і сімейний лікар Борис Круглий.

"Хто вам сказав, що він у лікарні? Він уже вдома", – зазначив медик.

Єфремов знепритомнів у суді tvzvezda.ru

Нагадаємо, 11 серпня актор знепритомнів у Пресненському суді під час слухання справи про аварію. Повідомлялося, що він потрапив у реанімацію з інсультом і пересувався в інвалідному візку по лікарні. Проте інсайдер спростував інформацію про діагноз "П'ятому каналу".

Під час одного з попередніх слухань свідки розповіли, що за кермом позашляховика, який спровокував аварію, перебував саме Єфремов, хоча раніше цю інформацію заперечували. Зокрема, Олександр Добровінський опублікував відео перших хвилин після ДТП, яке підтверджує причетність російського актора до трагедії.

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