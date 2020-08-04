Актор із "Гаррі Поттера" зізнався в наркозалежності

Британський актор Джейсон Айзекс, який зіграв Луціуса Мелфоя в серії фільмів "Гаррі Поттер", зізнався, що протягом кількох десятиліть був наркозалежним.

Він порівняв бажання вживати наркотики з любовною інтригою, яка триває десятки років. Тепер 57-річна зірка відмовився від алкоголю та психотропних речовин і "шукає щастя в простих речах", повідомляє USA Today.

"Я завжди мав схильність до залежностей. У 16 років я вже переріс алкоголь і перейшов до наркотиків", – зізнався актор.

Айзекс у ролі Луціуса Мелфоя harrypotter.fandom.com

За його словами, він почав вживати алкоголь у 12 років. Айзекс із друзями випили віскі та влаштували дебош на вечірці.

"Я вибіг на вулицю, мене знудило, потім я послизнувся, розбив голову і забризкав свій одяг кров'ю. Наступного ранку я прокинувся з жахливим головним болем, з величезним шрамом і спогадами публічного приниження. І все, про що я міг думати, – не можу дочекатися, щоб зробити це знову. Чому? Без поняття", – поділився Айзекс.

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