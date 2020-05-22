Актор Венсан Кассель потрапив в аварію: відомі подробиці

Анна Міхно люди 07:22, 22.05.2020 Оновлено: 07:49, 22.05.2020

Популярний французький актор Венсан Кассель потрапив в аварію в селі Арбонн, Франція.

Про це пише видання Mirror.

Венсан Кассель
argumenti.ru

Так, повідомляється, що 53-річного актора підрізав автомобіль у той час, як він їхав на скутері. Через що Кассель впав.

На допомогу Венсану прийшли пожежники. Артиста доставили в приватну лікарню PolyClinique d'Aguilera з травмами обличчя.

Венсан Кассель
tv.ua

Через деякий час після ДТП француз вийшов на зв'язок з шанувальниками. У своїх Instagram-stories актор написав:

"Я живий. Дякую".

Венсан Кассель вийшов на зв'язок після аварії
Instagram @vincentcassel

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомий російський художник Нікас Сафронов у день свого народження потрапив у серйозну ДТП у центрі Москви. В результаті аварії художник розбив губу, пошкодив зуб і палець.

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