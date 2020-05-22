Популярний французький актор Венсан Кассель потрапив в аварію в селі Арбонн, Франція.
Про це пише видання Mirror.
Венсан Кассель
argumenti.ru
Так, повідомляється, що 53-річного актора підрізав автомобіль у той час, як він їхав на скутері. Через що Кассель впав.
На допомогу Венсану прийшли пожежники. Артиста доставили в приватну лікарню PolyClinique d'Aguilera з травмами обличчя.
Венсан Кассель
tv.ua
Через деякий час після ДТП француз вийшов на зв'язок з шанувальниками. У своїх Instagram-stories актор написав:
"Я живий. Дякую".
Венсан Кассель вийшов на зв'язок після аварії
Instagram @vincentcassel
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