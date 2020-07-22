Актор Ширвіндт про заборону на в'їзд в Україну: у мене фізіологічне відчуття втрати

Російський актор, зірка фільму "Іронія долі або З легким паром!" Олександр Ширвіндт розповів, що після заборони на в'їзд в Україну "відчуває фізіологічну втрату" і дуже сумує за українським містам Києвом та Одесою.

У той же час Ширвіндт вказав, що хоч і тужить за Україною, однак не вважає, що його поїздка в Крим була приводом для заборони на в'їзд в країну. Про це йшла мова в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, повне відео опубліковано на YouTube (дивіться ролик в кінці сторінки).

Ширвіндт дав інтерв'ю Гордону РБК

"Я дуже сумую за Україною, тому що, розумієш, зараз не можу поїхати до мами. У сенсі, в Одесу... Вона там народилася. Я не можу поїхати до тата у Харків. Тому що я нев'їзний, бо поїхав до Севастополя. Там були чудові хлопці з "Товариства книголюбів", вони мене покликали з ввечері. А виявилося, що я сволота... І я, значить, через книголюбів в Севастополі не можу приїхати на батьківщину батьків. А я сумую за Одесою дуже..." – зазначив російський актор.

Також він додав, що не вважає анексований Росією Крим ні українською, ні російською територією. Півострів він назвав "своїм".

Олександр Ширвіндт розповів про ставлення до України Афіша Daily

"Я коли бачу цю, значить, цілодобову полеміку щодо наших справ (Росії та України – Ред.) за участю абсолютно дресированих політологів... Це театр. Але жах-то в тому... Крим ваш або Крим наш? Але Крим – мій. Ти розумієш ? Він мій. Я в ньому виріс, в ньому жив, я в Україні знімався в семи картинах. "Вона вас любить" – це Київ. "Приходьте завтра" з великим Савіним і Толею Папановим – це Одеса..." – розповів Ширвіндт .

Артист пояснив, що відсутність можливості відвідати Україну є втратою для нього, однак при цьому він вважає цей факт просто сторінкою своєї біографії.

"Те, що я позбавлений України, для мене це... Ну, не те що я про це весь час думаю, але перед інтерв'ю на мене нахлинуло... Тому починати зараз розбиратися, хто є ху, мені абсолютно не цікаво. Я описую своє особистісне, фізіологічне відчуття втрати. Розумієш? Це біографія. Іншої у мене немає і не буде вже. Я не можу почати в Гваделупі або на Балі все з початку і потім чекати, коли Балі приєднають до Росії", – підсумував актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський актор Олександр Ширвіндт розповів про п'яні витівки свого колеги Олега Єфремова, батька Михайла Єфремова. За словами знаменитості, йому часто доводилося рятувати від неприємностей нині покійного артиста.