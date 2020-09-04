Актор серіалу "Санта-Барбара" наклав на себе руки

61-річний актор Пітер Лікассі, який зіграв у серіалі "Санта-Барбара", наклав на себе руки. Він багато років боровся з депресією.

Про трагедію, яка трапилася 27 серпня, нещодавно повідомив друг і колега зірки Майкл Сігел на своїй сторінці у Facebook.

"Пітер був неймовірно талановитий. Розумний, чудовий актор і геніальний комік. Він був добрий і щедрий, завжди підтримував. Він також відстоював те, у що вірив", – згадав про покійного Сігел.

Крайній справа – Пітер Лікассі. Facebook Michael Siegel

Відзначимо, Лікассі народився 1 квітня 1959 року. На екранах дебютував у 1984 році в комедії Cheeseball Presents. Також він зіграв у культовому фільмі 1987 року "Клоуни-вбивці з космосу" (Killer Klowns from Outer Space).

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